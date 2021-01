Rissa Lukaku-Ibrahimovic a San Siro, lo svedese: “Vai a fare i tuoi riti voodoo”

Insulti, offese, provocazioni, cartellini. E un vero e proprio confronto fisico, fronte sulla fronte, accompagnato da parole pesantissime. Il derby di Milano ha riservato negli ultimi istanti una rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, con il belga dell’Inter inferocito e trattenuto a forza da almeno due o tre interisti, per evitare lo scontro fisico con il rivale milanista. Una sceneggiata da adolescenti, con insulti anche pesanti: inaccettabile per due professionisti, in prima serata e in chiaro in tv: il peggior ritratto possibile del derby milanese.

Tutto è nato da un contrasto di gioco: Romagnoli, capitano del Milan, aveva affrontato energicamente Lukaku, che aveva avuto qualcosa da dirgli. A quel punto è intervenuto Ibra. Cosa si siano detti i due è difficile dirlo, certo Lukaku è andato ad affrontarlo come un attaccabrighe, trovando l’avversario disponibilissimo al contatto. L’arbitro Valeri ha provato a placare l’animosità sventolando il cartellino giallo a entrambi (lo svedese è stato poi espulso per seconda ammonizione nella ripresa). Sostanzialmente inutile, visto che da quel momento la situazione è persino peggiorata. Ibra, ostentando un ghigno provocatorio, ha continuato a insultare il rivale, Che dopo pochi istanti ha perso letteralmente la testa. Nemmeno l’intervallo ha placato la situazione. Anzi, dirigendosi verso il tunnel i due hanno continuato, con Ibrahimovic che sembrava quasi invitarlo a raggiungerlo. E Lukaku contenuto a fatica mentre cercava di raggiungerlo, trasfigurato in un volto irriconoscibile. “Go to do your voodoo shit”, sembra la frase detta da Ibra ascoltando gli audio di quei momenti, una frase ripetuta più volte e che ha fatto scattare Lukaku. Ma anche una frase meno chiara, che sembra “little donkey”, ossia piccolo asino. Di contro Lukaku ha poi rivolto al rivale insulti su parenti prossime.

Inevitabile ripensare al passato condiviso dai due al Manchester United: Ibra è arrivato a Old Trafford nel 2016, Lukaku un anno più tardi. E anche la frase sui riti voodoo viene dagli anni in Premier: l’azionista dell’Everton Farhad Moshiri, secondo quanto riportato dal Guardian, aveva sostenuto che Lukaku si era rifiutato di prolungare il suo contratto con il suo club dopo che un messaggio voodoo gli aveva detto di firmare con il Chelsea. L’impressione è che tra Zlatan e Romelu esistessero problemi irrisolti magari da quel periodo. Certo non sufficienti a giustificare l’assurda sceneggiata.