Ristoranti, mense scolastiche, pass vaccinale e calcetto. I nodi da sciogliere in vista delle riaperture

Ci sono le riaperture del lunedì 26 aprile all’ordine del giorno del Cts, che si riunisce oggi pomeriggio per uno degli incontri più importanti da quando l’organo tecnico è stato ridotto e rinnovato, passando da 26 a 11 membri. Devono essere discusse questioni legati al decreto che il governo varerà questa settimana, prima di tutto quelli che riguardano bar, ristoranti e altri locali che potranno aprire soltanto gli spazi all’aperto e rispettando le regole su distanziamento, disinfezione e mascherine.

Ma si parlerà ad esempio anche di scuola, che l’esecutivo intende riportare tutta in presenza almeno nell’ultimo mese di apertura. Ci sono vari quesiti su questo tema, ad esempio sulla sicurezza delle mense, alla luce della circolazione delle varianti. Poi c’è il tema del rientro dopo la positività. I docenti e in generale tutto il personale deve avere per forza un tampone negativo, come prevede la legge per tutti i lavoratori. Per gli altri, e quindi anche per gli studenti, è invece possibile uscire di casa a 21 giorni dal primo tampone positivo anche senza fare nuovi test. Ma professori e alunni stanno nella stessa classe e questo doppio regime può creare problemi. I tecnici dovranno rispondere sul punto. Probabilmente ci sarà anche spazio per discutere degli sport da contatto, come il calcetto, che vanno verso la ripresa.

Poi c’è la questione del pass vaccinale per chi ha già avuto la malattia, da meno di 6 mesi, è stato vaccinato o ha fatto un tampone nelle ultime 48 ore. Impossibile che sia pronto per il 26, il Cts comunque ha già cominciato a parlare di questo strumento venerdì scorso e oggi dovrebbe affrontare di nuovo la questione. Bisogna stabilire come funziona, chi rilascia le certificazioni (ad esempio quella dell’avvenuto contagio), come si fanno le verifiche. La discussione non si concluderà certamente oggi ma visto che il premier Draghi ha annunciato la settimana scorsa di voler avviare al più presto questo strumento i tecnici devono fare in fretta.