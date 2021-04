Ristoranti, palestre, cinema e spiagge. Ecco i protocolli allo studio di governo e Cts

Pubblicità

In settimana, dice a Repubblica la ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, “definiremo il cronoprogramma delle riaperture”. Che prenderanno il via da maggio, anche se resta uno spiraglio per la data del 26 aprile. C’è da fare i conti con l’incognita vaccini e con la direttiva di mettere al riparo almeno tutti i fragili prima di dare il via a bar, ristoranti e luoghi della cultura. Oltre che con la curva di contagi, terapie intensive, ricoveri ordinari e morti giornalieri che restano tra i 300 e i 500 ogni 24 ore. Sul tavolo di diversi ministri però sono già atterrate le richieste delle associazioni di categoria e delle federazioni che chiedono di ripartire nei rispettivi settori arrivati allo stremo. E una bozza di proposta collettiva è anche allo studio di un gruppo di coordinamento interregionale e verrà presentata giovedì 15 alla Conferenza Stato Regioni.

Ecco i protocolli dei rappresentanti dei ristoratori, dei balneari, degli esercenti cinematografici, degli organizzatori di eventi e dei gestori di palestre e piscine.

Coprifuoco

La richiesta è di spostare l’orario del coprifuoco di due ore in avanti, dalle 22 alle 24 per consentire le riaperture anche a cena dei ristoranti e dei cinema.

Bar e ristoranti

La Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, ha incontrato il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e a lui ha chiesto la riapertura sul “modello inglese” delle attività di ristorazione con un cronoprogramma graduale che coinvolga tutti gli esercizi. Via dal primo maggio ai ristoranti sia a pranzo che a cena, con l’obbligo di privilegiare gli spazi all’aperto. Obbligatoria e non più facoltativa la prenotazione, così come la misurazione della temperatura all’ingresso per ogni cliente. Distanza di almeno un metro tra i clienti seduti in tavoli occupati da un massimo di 4 persone, a meno che il nucleo convivente non si più ampio. Oppure divisori in plexiglass tra i tavoli o all’interno dello stesso tavolo se le misure del locale non consentono il distanziamento corretto. Mascherina obbligatoria ogni qual volta ci si alza per uscire o andare in bagno. Menu elettronici da scaricare con il Qr code sul cellulare o plastificati per l’igienizzazione dopo ogni uso. Dal 2 giugno via a ulteriori riaperture dei locali, sempre nel rispetto del distanziamento e dell’uso delle mascherine.

Palestre e piscine

Anche per accedere a palestre e piscine nei protocolli allo studio c’è la prenotazione obbligatoria di corsi, vasche e sale. Possibili allenamenti solo individuali alle lezioni in palestra. Obbligatoria la distanza di almeno due metri da ogni altri atleta. Mentre in piscina lo spazio a disposizione di ogni nuotatore deve essere di 10 metri quadrati. Vietato l’uso delle docce. Obbligatorio l’uso di scarpe ad hoc per l’allenamento. Mentre cambi e altri indumenti vanno riposti in borse chiuse. Necessaria la pulizia di ogni attrezzo da parte degli atleti dopo ogni uso.

Cinema e teatri

La proposta che il ministro della Cultura Dario Franceschini ha illustrato al Cts riguarda la riapertura di cinema, teatri, sale da concerto con l’occupazione di posti al 50% della capienza: uno occupato ogni due. Con un massimo di 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. Il precedente protocollo ne prevedeva esattamente la metà. In caso di eventi straordinari addirittura si propone di allargare ancora quei numeri prevedendo però protocolli specifici come l’obbligo di tampone negativo per tutti i partecipanti. Obbligatoria in ogni caso la mascherina per tutta la durata dello spettacolo. Percorsi separati per entrate e uscite. Divieto di consumare pop corn o coca cola in sala per evitare il rischio di abbassare le mascherine.

Spiagge

Dalla prenotazione alla distanza tra ombrelloni, i protocolli proposti dal sindacato italiano balneari di Confcommercio ricalcano quelli dello scorso anno, con qualche restrizione in più. Prenotazione obbligatoria o fortemente consigliata, anche per fasce orarie, per stabilimenti balneari e spiagge attrezzate. Tra un ombrellone e l’altro della stessa fila ci devono essere 4 metri e mezzo di distanza, tra ombrelloni di file diverse 5 metri. Sdraio e lettini devono essere sistemati a 2 metri uno dall’altro, eccezion fatta per i componenti dello stesso nucleo familiare e i conviventi. Se si resta più giorni allo stesso lido, la postazione assegnata deve essere sempre la stessa. Vietato usare la stessa cabina se non si vive insieme o non si appartiene alla stessa famiglia. Doccia all’aperto sì ma solo a distanza di due metri uno dall’altro o con barriere divisorie nel mezzo. Meglio pagare con bancomat, carte di credito o app. Niente giochi di gruppo, feste, animazione, chiuse pure le piscine degli stabilimenti.





