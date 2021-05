Roberto Angelini lascia Propaganda live: “Mi prendo una pausa”. E si scusa ancora dopo la bufera sulla dipendente assunta in nero

Pubblicità

“Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”. Roberto Angelini, il musicista, nel cast del programma tv Propaganda Live, chiede ancora una volta scusa e annuncia di volersi prendere una pausa dopo la polemica che ha alimentato lui stesso con un post sui social e che è deflagrata sul web.

La decisione arriva dopo la denuncia da parte di una sua dipendente che ha lavorato in nero per il ristorante giapponese che il cantante gestisce a San Lorenzo. Cosa che, come lui stesso aveva scritto su Facebook in un precedente post, gli ha causato una multa da 15mila euro. Nel post dei giorni scorsi, il cantante aveva raccontato di essere “stato denunciato da un’amica alla guardia di finanza” per lavoro in nero.

