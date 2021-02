Roberto Cingolani saluta i lettori di Green&Blue: “Ecco le 6 priorità per l’ambiente”

“Gentili Lettori,

come ricorderete dall’intervento introduttivo della rubrica, sarebbe stata mia intenzione trattare il rapporto fra “sviluppo del progresso” e “costo del progresso”. In queste settimane avrei dovuto completare l’analisi delle tappe importanti della tecnologia e poi passare ai problemi di sostenibilità globale indotti dal progresso di Homo Sapiens.

Come potete immaginare la nomina a ministro di questi giorni mi impedisce di continuare il lavoro. Ho pensato allora di dare al direttore di Green&Blue gli articoli che avevo cominciato a impostare.



Per quanto non definitivi, danno comunque delle informazioni utili, se non a completare, almeno ad abbozzare il discorso complessivo. Mi scuso per questa interruzione improvvisa e vi ringrazio per l’interesse che avete manifestato.

Cordiali saluti a tutti”.

Roberto Cingolani



TRANSIZIONE ECOLOGICA, LE 6 PRIORITA’ PER L’AMBIENTE

