Roma, a 11 anni travolto da un’auto all’uscita della scuola, il pirata della strada fugge, l’amico aggredito dalla folla si barrica in un bar

Era appena uscito da scuola e era mano nella mano con la mamma. Un bambino di undici anni è stato travolto da un’auto in via San Giuliano, a Castelverde. L’auto, una Bmw, è fuggita ma uno degli occupanti è stato trovato poco distante, dentro a un bar, dove aveva trovato riparo per sfuggire a un linciaggio da parte di alcuni residenti. Sulla stessa strada è stata trovata l’auto e anche gli altri due occupanti. Sono in corso le indagini per accertare chi dei tre fosse al volante dell’auto in fuga.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15,30 e nella strada è scoppiato il caos. Sono arrivate le volanti della polizia e le pattuglie della polizia locale municipale “VI Gruppo Torri” per i rilievi dell’incidente. Il bambino, di nazionalità ecuadoregna, è stato trasportato all’ospedale Gemelli, in codice rosso, con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono stabili e, secondo quanto stabilito dai medici, non è in pericolo di vita.

L’auto, una Bmw, è stata rintracciata subito dopo sulla stessa strada. Uno degli occupanti della berlina è stato trovato all’interno di un bar, dove alcuni cittadini lo avevano accerchiato. Solo il tempestivo intervento dei caschi bianchi, diretti da Marco Alia, ha impedito un linciaggio nei suoi confronti.

L’uomo, 45 anni e di nazionalità egiziana, ha riportato alcune ferite e è stato trasportato al Policlinico Umberto I per gli accertamenti e le cure mediche. Al momento è al vaglio la sua posizione e quella degli altri due.

Le indagini accerteranno l’esatta dinamica di quanto accaduto anche per risalire all’identità di chi fosse alla guida al momento dell’incidente. Gli agenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.