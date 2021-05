Roma-Crotone 5-0, i giallorossi si riprendono il settimo posto grazie e Pellegrini e Borja Mayoral

Pubblicità

ROMA – Dopo l’eliminazione dall’Europa League, la Roma si consola battendo 5-0 il Crotone. I giallorossi calano il pokerissimo sui già retrocessi calabresi tornando al successo che mancava da un mese in campionato. Con questi tre punti la squadra di Fonseca contro-sorpassa il Sassuolo riprendendosi il settimo posto in classifica.

<<La cronaca della gara>>

Primo tempo a reti bianche

Nella lunga lista degli indisponibili della Roma si aggiunge anche Fazio, costretto a rimanere a casa per una tonsillite. Fonseca concede una maglia da titolare al 19enne Darboe, mentre il centravanti è Borja Mayoral. Cosmi conferma lo stesso 11 che ha perso contro l’Inter. In barba alle statistiche che vedono due attacchi prolifici e quella ospite come la peggior difesa del campionato, il primo tempo termina a reti inviolate nonostante un ripetuto tiro a bersaglio della Roma. Merito di Cordaz, autore di due ottime parate, e dei legni con la traversa ed il palo a negare il gol rispettivamente a Mayoral e Mkhitaryan.

Goleada nella ripresa

Il secondo tempo però è tutta un’altra storia. Borja Mayoral sblocca il punteggio dopo pochi secondi sfruttando l’ennesimo assist stagionale di Mkhitaryan. Il Crotone reagisce, ma Ounas eccede nei dribbling e Simy è ben contenuto sulle palle aeree. Dal 70′ la Roma dilaga: Pellegrini in tre minuti trova la doppietta personale con due missili dal limite, poi Mkhitaryan cala il poker dopo una grande cavalcata sulla destra di Karsdorp. Può mancare un infortunio in casa giallorossa? Nemmeno a pensarlo: il malcapitato è Darboe che lascia zoppicando il campo, quando già all’intervallo Ibanez aveva alzato bandiera bianca per un affaticamento muscolare. Fonseca fa esordire i 2002 Bove e Zalewski e proprio al 90′ anche Borja Mayoral firma la sua doppietta con il definitivo 5-0. I giallorossi dunque si riprendono il settimo posto ai danni del Sassuolo e si preparano con più fiducia al doppio impegno contro Inter e Lazio.

ROMA-CROTONE 5-0 (0-0)

Roma (4-1-4-1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez (1′ st Juan Jesus), Kumbulla, Reynolds (14′ st Santon); Darboe (35′ st Bove); Pedro (22′ st Pastore), Cristante (35′ st Zalewski), Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. A disp.: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Dzeko. All.: Fonseca.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini (27′ st Zanellato), Benali (27′ st Petriccione), Reca (1′ st Rispoli); Ounas (41′ st Riviere), Simy. A disp.: Festa, Cuomo, Dragus, Luperto, Pereira, Rojas, Vulic, Henrique. All.: Cosmi.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Reti: Borja Mayoral al 46′, Pellegrini al 70′ e 73′, Mkhitaryan al 78′ e Borja Mayoral al 90′.

Ammoniti: Darboe e Cristante.

Recupero: 3′ e 0′.





