Roma, dodicenne disabile picchiata da gruppo di baby bulle. Il video postato sui social

Accerchiata dal branco. Picchiata da ragazzine che non hanno neanche l’età per guidare uno scooter. E umiliata sui social network dopo la pubblicazione del video che racconta il pestaggio subito da una dodicenne. Una ventina di giorni fa alcune baby-bulle si sono accanite contro un’adolescente disabile.

In un parchetto di Roma Nord la vittima è stata presa di mira all’improvviso. Uno spintone, poi un pugno, la caduta per terra, i capelli tirati. Le immagini che ritraggono la vittima mentre rotola per terra sono la testimonianza dell’ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi. Un’aggressione a cui avrebbero partecipato almeno tre coetanee della minorenne. A scagliarsi contro la vittima è stata una ragazzina, poi è intervenuta una seconda bulla e infine una terza, mentre altre persone filmavano il tutto e guardavano la scena senza intervenire, fino a quando alcuni passanti si sono intromessi per porre fine al pestaggio.

Ma l’umiliazione subita dalla dodicenne era appena iniziata. Le immagini dell’aggressione sono infatti state pubblicate su Instagram, dove tra dirette, commenti, “like” e condivisioni quei fotogrammi hanno fatto il giro del web in pochi minuti.

E mentre su internet si diffondeva il video del pestaggio, la mamma della vittima stava soccorrendo la figlia dopo essere andata a prenderla al parco ed averla trovata stordita. Immediata la corsa all’ospedale, dove è stato certificato un trauma cranico e una prognosi di 21 giorni. Gli effetti psicologici non sono da sottovalutare. La piccola non parla dell’accaduto, non comunica, si è chiusa in sé stessa.

La gravità dei fatti ha spinto i genitori a rivolgersi a un centro che si occupa di bullismo e a un avvocato che presto presenterà una denuncia alla procura dei minori





