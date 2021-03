Roma, investita da volante della polizia durante inseguimento, muore ragazza Un ferito grave

Pubblicità

Pubblicità

Incidente mortale in tarda mattinata a Roma, in zona Settecamini. Una ragazzina è morta nello scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava in compagnia del fratello e di due donne e una volante della polizia stradale in via di Salone. Uno degli altri passeggeri dell’auto in cui viaggiava la ragazzina è rimasto feriuto gravemente, anche gli altri due passeggeri sono feriti ma non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Roma, incidente su circonvallazione Clodia: muore in moto a 63 anni di Luca Monaco 26 Febbraio 2021

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la pattuglia stesse inseguendo la Punto dove si sarebbero trovati dei sospettati di una rapina, ritrovata a poca distanza. I rilievi della polizia scientifica sulla Punto sono ancora in corso. Come è in corso anche l’accertamento dell’identità dei feriti. Erano tutti senza documenti e la polizia stradale sta verificando se sono residenti del vicino campo Rom. I fuggitivi avrebbero messo a segno una rapina a una tabaccheria di Tivoli. Da qui l’inseguimento della Stradale dopo la segnalazione.





Go to Source

Tweet Share Pinterest