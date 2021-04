Roma, la caccia al tesoro degli animali fantastici che unisce Monteverde. L’ideatore (invisibile): “Mai stato più felice di svegliarmi all’alba”

Pubblicità

Le sue locandine ogni settimana appaiono in una quindicina di punti sparsi nel quartiere Monteverde. Davanti alla scuola, al ristorante, sugli angoli delle vie. Sempre gli stessi, come un’edicola immaginaria.

Fogli A4 con la fotografia di un animale e una piccola storia. “Smarrito bradipo. Uscito di casa alle 4,15 di mattina per il consueto allenamento in vista di Tokyo 2021, è stato avvistato sulla pista ciclabile di Quattro Venti (quella che finisce nel nulla) dove era solito provare i 100 m piani, specialità nella quale ha vinto due medaglie d’oro, una in Italia e una all’estero, a Boccea. Nome: Gianni (detto Usain), non porta collare ma un dente di squalo”.

Infine un indirizzo dove scrivere “in caso di avvistamento”, iohopersouncucciolo@gmail.com”. Da un paio di mesi il quartiere va cerca di animali fantastici. Dopo il primo, con una cadenza abbastanza precisa, ne sono apparsi una decina. La talpa Elvira, Carlo il tarlo, Filippo l’elefante, Gilda la pantera, Carlotta la marmotta, la donnola Ursula.

Anche il nome del protagonista di questa storia è fantastico, smarrito, invisibile. Non vuole dirlo, a che servirebbe, e poi ha già quello più buffo di tutti, “papà”. Anni? “Più o meno 40, 41, 42, 43, contando fino 60”, dice al telefono, in macchina e in viva voce. È un papà che viaggia, come negli Sessanta faceva lo scrittore Gianni Rodari, morto 32 anni fa, in un aprile come questo.



“Ho cinque ore di strada da fare”, racconta con voce morbida del nord. C’è tempo per scoprire cose. A Roma vive da anni, tanto da amarla. Mentre parla guidando incontra un “tramonto incredibile”, gli piace tornare a casa, dice, lì lo aspettano i suoi bambini di 10 e 4 anni, senza nome, anche loro, due dei tanti rimasti mesi al chiuso per colpa di un virus che sarebbe bello si smarrisse, lui veramente.

Ma questa storia non c’entra niente con la pandemia. Casomai l’ha sfidata, perché al chiuso la fantasia dopo un po’ sbadiglia. Così questo papà ha deciso di portarla a fare un giro.

“L’idea è nata una sera”, racconta. “Stavo accompagnando un’amichetta di uno dei miei figli a casa e nel tragitto a piedi notavamo i cartelli attaccati da chi ha perso un cane, con quelle scritte ‘ci manca tanto’. Erano tristi ma diretti, una voce del quartiere. Insieme alla mamma della bimba abbiamo pensato di inventare noi dei manifesti. Però allegri, felici”.

Gli animali non hanno ombrello. E non portano mai il cappello, cantava Gianni Morandi in Sei forte papà, era il 1976. “La prima è stata la pantera Gilda, scappata il 22 gennaio all’altezza della scuola Crispi. Aggredisce solo se vede carbonara fatta con la panna. Quella volta mi sono alzato alle 4,30 di notte per andare ad attaccare il manifesto. Quando ho portato i bambini a scuola gliel’ho fatto notare. Sono impazziti, ne avevo messo uno vicino al cancello e sono andati tutti a guardare, erano stupefatti”. Poi abbiamo fatto l’elefante Filippo, subito dopo la vedova nera Clicquot Ponsardin e il capodoglio, Moby.

“Così ora la gente del nostro quartiere aspetta ogni settimana una nuova locandina, una nuova microstoria. E risponde, scrive alla mail. Ne ricevo di bellissime. C’è chi dice di aver notato Carlo il tarlo vicino a piazza dell’Emporio, con un Burberry aperto, una bombetta e un paio di armadillo shoes. Chi di aver avvistato uno degli animali che beveva whisky sul Lungotevere, o mentre fumava un sigaro a Trastevere. Un bambino mi ha chiesto aiuto per ritrovare il suo armadillo. C’è chi inventa storie complesse, architettoniche, su qualche lettera ho dovuto anche studiare. Si è formata una catena di fantasia”. Mai liberarsene.

Su ogni locandina ci sono piccoli riferimenti letterari, musicali o di attualità. Come su quello di Ursula, la donnola “con un’esperienza internazionale di tutto rilievo messa da parte, senza poltrona, che lancia il movimento ‘non più sedie ma divani’. Perché il divano è democratico, orizzontale e inclusivo”. Il suo manifesto è apparso poco dopo la visita di Ursula von der Leyen rimasta senza sedia, dal presidente turco Erdogan.



Esteso poco meno di 8 chilometri, Monteverde si trova alle spalle del Gianicolo su una collina in tufo il cui colore a volte ha fatto sì che venisse denominata monte d’oro. Lì si trova si trova Villa Pamphilj, il più vasto parco di Roma. Quale posto più adatto per portare a spasso la fantasia. C’è pace e tranquillità, il fascino della collina, un quartiere isolato dal caos e dal traffico. E chi ci vive si sente parte di una comunità.

“Qui si avverte moltissimo un senso di appartenenza. Le persone che ci abitano sono innamorate di queste zone, è come una città nella città”, continua. E si lascia sfuggire che lui i manifesti poi li va togliere, quelli che restano almeno, “li smaltisco, prima che diventino sporcizia e facciano arrabbiare qualcuno”.

A mano. Niente digitale, volontariamente nessun social, come le mappe delle cacce al tesoro di un tempo che avevano come premio portentose merende.

“All’inizio ricevevo soprattutto mail come: ‘mamma e papà ti ringraziano per questi sorrisi gratuiti’, cose così. Perché oggi la vera cosa smarrita è la possibilità di non pensare a niente, la leggerezza”. Racconta l’uomo invisibile.

Di lui non ci sono manifesti ma si sa “che ho sempre vissuto in campagna”. Che la prima cosa “che ho imparato a guidare è stato il trattore”, che non ha animali “e mi dispiace”. Che il suo film di animazione preferito non è Madascar né Jumanji ma Wall-e e che il suo animale preferito è senza dubbio l’orso, il secondo è il geko. Non ama “troppo” i tafani e ha paura delle api “perché mi hanno punto da troppo piccolo”.



Le interviste di fantasia sono la prova di come l’immaginazione sia necessaria e in grado di mutare “in qualcosa di reale. La gente viene o torna realmente nei posti per leggere, ormai anche da fuori il nostro quartiere. E realmente scrive email. Realmente fa le cose che a volte scrivo nelle locandine. In una per esempio, eravamo in lockdown, consigliavo di fare tre cose nel quartiere per evadere. Andare a vedere l’alba in una via precisa; mangiare in un posto o passare in una via particolare dove ascoltando un tipo di musica sembra di essere a Parigi”.

“Il lockdown – continua il nome invisibile che “nella vita” fa un lavoro “normale e serio” – ha fatto sì che la gente abbia più voglia di queste piccole cose, di comunicare e di viaggiare con la testa”.

Siamo diventati tutti in grado di teletrasportarci, basta provare. Inseguire pinguini che ballano il tip tap con scialli di cachemire, o incontrare per caso il dodo Rodolfo, non estinto, e detto “Rodo che je rode” perché spesso nervoso. E se vedete una talpa mezza cieca che vaga per via Barrili, “cantatele un pezzo degli Stones”. Ritroverà la strada, facile.

Ora l’idea “sarebbe quella di intrecciare le storie con quelle che ricevo. fare dei seguiti”. Storie di animali dal lieto fine, persi per finta e poi avvistati davvero su tante altre strade, in diverse case, oltre la mia fantasia”.

“O potrebbero diventare una mostra aperta, una cosa di Monteverde” continua, va avanti, guida. Sui social di quartiere le locandine già ci sono. “Massì potrebbe diventare anche una pagina Fb, magari curata da ragazzi”.

“I miei figli non sanno che sono io a fare i manifesti. Fanno domande e ne parlano tra loro, gli altri genitori stanno al gioco”, spiega. La sua voce va e viene, la strada del viaggio è diventata meno lunga. “O forse i più piccoli che sanno tutto, hanno capito benissimo che sono gli adulti i veri bambini di questa storia”. Ambientata in un monte, verde, pieno di animali da inseguire.





