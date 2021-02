Roma, la gaffe di Raggi: “La funivia? Si può smontare e rimontare da un’altra parte”

A volte l’impulsività è una cattiva consigliera. Soprattutto quando mancano pochi mesi alle elezioni e l’istinto è quello di voler mettere tutti d’accordo. Lo ha imparato ieri la sindaca Virginia Raggi che prima ha pubblicato una risposta su Facebook a un commento critico e poi l’ha cancellata, rendendosi conto che la pezza messa di corsa per coprire il buco ne avrebbe aperto uno ben più grande.

Roma, per la funivia Battistini-Casalotti arriva il via libera dalla Giunta 10 Febbraio 2021

Il tema è l’approvazione in giunta del piano di fattibilità della funivia Casalotti-Battistini, un cavallo di battaglia della precedente campagna elettorale della Raggi che è stato tenuto chiuso in stalla per cinque anni per rispuntare ieri, appunto a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative.



Di fronte a un cittadino che commentava criticamente l’annuncio glorioso della sindaca su Facebook ricordando che il prolungamento della linea A è bloccato da anni, la Raggi ha candidamente risposto: “La funivia, qualora non dovesse più servire, si smonta e si può rimontare da un’altra parte mentre il prolungamento della metro richiede finanziamenti in molto maggiori rispetto a quelli della funivia uno studio molto più complesso una progettazione non banale e quindi la funivia può benissimo essere un mezzo di transizione in attesa della futura metropolitana ma ci sono degli studi che stiamo facendo per valutare il carico trasportistico della metro a che è già molto affollata e quindi cercare di capire se sia preferibile attestare il nuovo Capolinea a Casalotti o piuttosto nella zona di Monte Mario”.

Funivia a Roma, Raggi ci riprova: “Progetto per collegare Eur Magliana e Villa Bonelli” 22 Dicembre 2020

A parte l’italiano zoppicante e l’uso non proprio rigoroso della punteggiatura, il commento politico riguarda soprattutto il contenuto del post: in sostanza, la sindaca annuncia un’opera assicurando però che può essere presto smontata e spostata altrove. L’anomalia non è passata inosservata al cittadino che l’aveva sollecitata sul tema e che ha risposto: “Ma quale mezzo di transizione e ipotesi di smontaggio…. Ma si rende conto?”.

In effetti, l’assurdità di quella risposta cerchiobottista deve essere saltata all’occhio anche alla prima cittadina, o a chi per lei ogni giorno riempie il suo profilo di annunci e buoni propositi, tanto che il post è stato prontamente cancellato. Non prima però che qualche attento osservatore lo avesse fotografato a futura memoria, per inserirlo nell’album di una certa politica, quella dove tutto è possibile, soprattutto quando affidato alle parole.