Roma, le tre università puntano sul settore sanitario. Niente tasse per le matricole meritevoli

Tra “open days” e nuove proposte, le università scaldano i motori. Dopo lezioni e sessioni di laurea da remoto non vedono l’ora di riprendere tutte le attività in presenza. Ma potenziando l’aspetto sanitario. Un esempio: alla Sapienza, dove è stato potenziato il counseling psicologico, è stato allestito allestito un punto medico dedicato ai tamponi molecolari. Un servizio gratuito e su base volontaria, ovviamente riservato agli studenti dell’ateneo, che si svolge con il supporto degli studenti tirocinanti delle professioni sanitarie. Tor Vergata amplia l’offerta dei master in ambito medico e Roma Tre supporterà anche gli studenti che, pur volendosi iscrivere all’ateneo, non potranno permettersi di vivere nella Capitale. Ma vediamo nel dettaglio le novità delle tre università romane.

LA SAPIENZA

Alla Università Sapienza sono sei i nuovi corsi, tra laurea triennale e magistrale: “Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio” e, in inglese, “Cultural Heritage in the Near and Middle East, and in Africa”, “Mediterranean Archaeology” e “Biochemistry”. In ambito medico, ecco “Psicologia della salute per i contesti clinici e sanitari” e “Management delle scienze gastronomiche per il benessere”, in collaborazione con l’Università degli studi della Tuscia. Capitolo tasse: anche per il 2021/2022 l’ateneo ha esteso la no tax area prevista dal decreto ministeriale 234/2020 per gli studenti con Isee per il diritto allo studio fino a 24mila euro, in presenza dei requisiti di merito previsti dalla legge. Ma agevolazioni progressive sono applicate anche agli studenti con Isee fino a 40mila euro.

Rimangono poi anche il bonus famiglia, oltre all’esenzione per chi ottiene il massimo dei voti alla maturità e “sconti” per chi esce con voti alti. Confermate anche le iniziative della Scuola superiore di studi avanzati, il college della Sapienza dove studenti selezionati con un apposito bando possono alloggiare gratuitamente nelle residenze dell’ateneo e seguire programmi didattici interdisciplinari aggiuntivi.

TOR VERGATA

A Tor Vergata “Global governance” e “Scienze dell’amministrazione e delle relazioni internazionali” hanno stipulato accordi finalizzati al rilascio di un doppio titolo con l’università francese di Créteil East Paris, i quali prevedono un periodo di mobilità di un anno presso l’istituzione partner. Le novità principali, però, riguardano l’istituzione di nove nuovi master: “Culture digitali”, “Aspetti clinici e organizzativi nella gestione delle Breast Units”, “Citogenetica e citogenomica nella pratica clinica e nella medicina fetale”, “Ecografia clinica ‘Point of care’ in pediatria dell’emergenza”, “Gestione clinica in chirurgica cardio-toracica”, “Psiconeuroendocrinoimmunologia in prevenzione e nutrizione”, “Ruolo del tecnico sanitario in radiologia medica nella diagnostica ed interventistica senologica” e “Teoria e tecnica della neuromodulazione terapeutica centrale e periferica nelle malattie neurologiche e psichiatriche”. E il master in “Nutrizione sostenibile”, come si legge nella presentazione, «prepara specialisti alla transizione e gestione della sostenibilità del settore agroalimentare italiano». Dal punto di vista delle tasse, sono previste agevolazioni e borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa dell’emergenza Covid-19.

ROMA TRE

A Roma Tre si punta a «tornare in aula — spiega il rettore, Luca Pietromarchi — ma senza dimenticare coloro che non possono venire a Roma, e che intendono comunque iscriversi da noi». Ecco le novità: tra le triennali “Economia e big data” e tra le magistrali “Ingegneria meccanica per le risorse marine”, “Sustainable coastal and ocean engineering” (entrambi al Polo di Ostia) e “Scienze umane per l’ambiente”. Tema tasse: l’ateneo esonera totalmente gli immatricolati i corsi di laurea in Fisica, Matematica, Scienze geologiche e Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale.

Non pagano le tasse anche i diplomati con 100 e paga la metà, invece, chi ha preso un voto dal 95 in su e chi, iscrivendosi alla magistrale, in triennale ha preso tra 106 e 110. L’università — che ha esteso la soglia della no tax area con esonero totale delle tasse per studenti con Isee fino a 20mila e 500 euro e, a cascata, con esonero parziale previsto fino a 30mila — mette a disposizione anche 100 pc portatili e mille borse di studio da mille euro per tre anni per gli studenti meritevoli.





