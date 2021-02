Roma, liceo Giulio Cesare: nel 2020 la preside organizzò un incontro antiabortista

Pubblicità

In medio stat virtus. In un liceo classico tutti riconoscono Orazio. E al Giulio Cesare tutti, adesso, vorrebbero trovare quella virtù che sta nel mezzo. Ma la ferita è ancora aperta. La “censura” che la dirigente scolastica Paola Senesi, tenendo all’oscuro il corpo docente, ha fatto del programma redatto dagli studenti – e che doveva essere approvato per la “Settimana dello studente” – , depennando, come se nulla fosse, tre corsi (aborto, dentità di genere e occupazione fascista nei Balcani), fa ancora male.

Davanti all’edificio razionalista di corso Trieste si parla, sottovoce, solo di quanto accaduto negli ultimi due giorni. “La ‘Settimana dello studentè è rovinata”, dicono i ragazzi, non nascondendo una certa esasperazione. La sensazione è quella di una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Soprattutto da parte degli studenti. Nell’ultimo periodo, spiegano alcuni di loro, una piccola frangia legata al movimento di estrema destra Generazione Popolare, guadagna sempre più libertà di movimento nella scuola. “Dicono che l’Aula Magna è per le loro iniziative e mettono il cappello in iniziative non loro – spiega uno studente risentito -. A gennaio, durante le mobilitazioni per il rientro, hanno postato una foto del nostro sit-in chiamandoci ‘i nostri ragazzi’. Il Giulio è una scuola libera, non è di nessuno”. C’è chi dice che i pochi di Generazione Popolare siano favoriti della preside. Potrebbe confermarlo, o smentirlo, solo lei, ma la dirigente scolastica, sollecitata più volte al telefono da Repubblica, non vuole dare ulteriori spiegazioni.

Di certo, però il gruppo non le è estraneo. L’11 settembre scorso Paola Senesi ha partecipato, in qualità di relatrice, e per parlare di scuola, in un convegno organizzato proprio da Generazione Popolare. “Sono tre anni che è in carica in questo liceo. I primi due anni si è tenuta sottotraccia – confermano gli studenti – ma ultimamente le sue convinzioni stanno entrando sempre più prepotentemente nella linea di indirizzo”.

C’è un episodio che ricorre sulla bocca di tutti. Il 25 gennaio 2020, in pieno orario scolastico, la preside ha organizzato, a sorpresa, una giornata – dal rassicurante titolo “Dialogo sulla vita e la medicina” – che si è rivelato essere un incontro pro-life, con la partecipazione del centro studi “Minas Tirith”, che promuove, diffonde valorizzare “la cultura identitaria, popolare e conservatrice incentrata sul rispetto della dignità umana, della persona dal concepimento al fine naturale”. “Ore di comizio antiabortista, fu una cosa imbarazzante”, conferma una studentessa che si è trovata a parteciparci.

Al bar “Tortuga”, a pochi metri dalla scuola, qualche studente e alcune professoresse, tra le firmatarie della lettera sottoscritta formalmente da metà corpo docente, ma “sentita” da molti altri, fanno il punto della situazione. Nei loro occhi non c’è rabbia, ma tanta tristezza. “La nostra scuola non è questo, abbiamo portato avanti, negli ultimi anni importanti iniziative legate alla disparità di genere, con un grande lavoro dei ragazzi – spiega una di loro -, progetti di successo, che la preside non ha esitato a sponsorizzare. E questo ci addolora ancora di più. Siamo tutti liberi di pensarla come vogliamo privatamente, ma imporre le proprie idee, senza nemmeno assumersene la responsabilità, vuol dire venire meno al ruolo istituzionale e a quello educativo della scuola. E noi docenti siamo parte della scuola, avremmo voluto essere coinvolti per discutere e armonizzare”.

Il dialogo, o meglio la ricerca di esso, se non altro per quieto vivere, è ciò che è stato al centro del consiglio d’istituto di ieri, in cui si è parlato degli ultimi fatti. Tutti hanno tenuto il punto, preside compresa, che, da quanto trapela ha ribadito di aver agito per “responsabilità in termini formativi e di linea d’indirizzo della scuola”. Linee d’indirizzo che la preside dovrà dimostrare.

Su quanto accaduto nel liceo di corso Trieste il vipresidente della commissione Cultura di Montecitorio, l’onorevole Nicola Fratoianni (Leu) annuncia “un’interrogazione parlamentare affinché l’Ufficio scolastico regionale verifichi il comportamento della dirigente e la correttezza di tutti i passaggi compiuti. È necessario andare in fondo a questa sconcertante e sgradevole azione censoria”.

“Educare alle Differenze”, la rete nazionale delle associazioni che promuovono una scuola aperta, libera e inclusiva, chiede che il Miur avvii una indagine interna, poiché “negare un incontro sulla 194 o sull’identità di genere con argomenti in aperto contrasto alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020″, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, non può essere un atto privo di conseguenze”.

Solidarietà ai ragazzi e ai docenti anche da Arcigay, Partito Gay per i diritti LGBT+ e dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli ha inviato una lettera alla preside Senesi: “L’identità di genere è la percezione che ciascuno ha di sé ed è un tema chiave per lo sviluppo e l’autorealizzazione di ciascun individuo”. Per Eva Vittoria Cammerino di Prime Minister, scuola politica per giovani donne, “aborto e libera espressione dell’identità di genere sono parte integrante di un Paese democratico e rispettoso”. E infatti il team di Ivgstobenissimo, che sostiene le donne nei loro aborti, si è offerto di fare una lezione a distanza ai ragazzi e alle ragazze del Giulio Cesare.





