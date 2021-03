Roma, Mausoleo di Augusto: riapertura blindata. Sold out fino ad aprile

Pubblicità

Pubblicità

Il momento è arrivato. Martedì 2 marzo, dopo 14 anni, riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, la più grande tomba dinastica circolare di epoca antica, voluta dal primo imperatore di Roma nel 28 a.C..

Riapre – già sold out – in modalità ” work in progress”: mentre vanno avanti i lavori di valorizzazione non solo all’interno del monumento, ma anche all’esterno, dove è in corso il maxi- rifacimento di piazza Augusto Imperatore.

C’è qualche timore che la presenza di visitatori tra operai, macchinari, recinzioni e cumuli di terra possa intralciare la vita di cantiere. Ma l’avvio del progetto di restauro del mausoleo, partito a ottobre 2016, è una delle vittorie che la sindaca s’intesta, e sulla quale ha più spinto l’acceleratore, annunciando anche una progressiva pedonalizzazione della piazza.

“Abbiamo eliminato una parte dei parcheggi e il capolinea dei bus. Presto l’area avrà un nuovo volto e diventerà cornice ideale per il Mausoleo di Augusto”, ha scritto su Facebook Virginia Raggi, mentre si preparava alla visita istituzionale.

Si parte, dunque, almeno per chi ha prenotato nei mesi scorsi: messi in vendita online il 21 dicembre, i biglietti per il Mausoleo sono tutti esauriti fino al 21 aprile, ultima data disponibile.

“Le prenotazioni, fino al 30 giugno, ripartono dal 2 marzo”, informa la Sovrintendenza, che in queste ore è alle prese con una impasse causata da un imprevisto overbooking. Le prenotazioni, infatti, sono state aperte quando i musei in tutta Italia erano ancora chiusi. Nessuno, in quel momento avrebbe immaginato che il Dpcm del 15 gennaio avrebbe sì concesso la riapertura nelle regioni gialle, ma solo nei giorni feriali.

A causa di questo disguido ci sono esattamente 980 persone che hanno regolarmente prenotato il sabato e la domenica ma che dovranno essere ricollocate. Quando, è tutto ancora da verificare: si pensa ad ingressi straordinari il lunedì, nel giorno di chiusura settimanale prevista al Mausoleo.

Intanto, i fortunati visitatori con biglietto “regolare”, da martedì entreranno in gruppi da massimo 10 persone da un cancello laterale all’altezza del ristorante in piazza “Il vero Alfredo”, e potranno esplorare, per una visita guidata di circa 50 minuti il cuore del sepolcro – dove erano custodite le ceneri di Augusto – e le “concamerazioni” che circondano l’anello interno, un tempo piene di terra, svuotate nel corso dei secoli per far spazio ai molteplici cambi di destinazione d’uso che nei secoli hanno interessato il Mausoleo. Dalle taverne, alle case signorili, dalle stalle agli spalti per teatri di combattimenti e giochi fino all’auditorium in epoca fascista.

Il tour – uno ogni ora in questa prima fase, con orario dalle 9 alle 16 e conseguenti 7 turni di visita – porterà fino alla sua sommità, che in realtà è poco più di metà dell’altezza originaria: non resta che immaginare l’incredibile panorama del Campo Marzio che un tempo si poteva ammirare da lassù, quando la tomba si ergeva per quattro piani fino a sfiorare l’altezza del Pincio, con alla sua sommità una statua in bronzo dorato dell’imperatore che sfolgorava per tutta Roma.







Go to Source

Tweet Share Pinterest