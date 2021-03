Roma-Napoli 0-2, Mertens avvicina gli azzurri alla Champions

Pubblicità

ROMA – Dopo la lezione impartitale all’andata, il Napoli si ripete contro la Roma: grazie a una doppietta di Mertens, vince 2-0 lo scontro diretto all’Olimpico, resta in scia (-2) dell’Atalanta quarta e, di fatto, taglia via i rivali dalla corsa Champions. Era da 10 anni che gli azzurri non vincevano sia all’andata che al ritorno con i giallorossi. Un successo limpido al termine di una partita dominata tatticamente dagli azzurri contro una squadra davvero irriconoscibile.

<<La cronaca della gara>>

Roma, è sindrome da big-match

La Roma non è mai entrata in campo. E’ stata in balia degli avversari fin dalle prime battute e non è più riuscita a reagire. E’ davvero incomprensibile la metamorfosi della squadra di Fonseca, dottor Jekyll in Europa, mister Hyde in campionato. E’ evidente che ci sia una vera a propria sindrome dei big-match: solo così si spiega, d’altronde, la quarta sconfitta di fila dopo quelle con Lazio, Juve e Milan e un ruolino impietoso di 1 vittoria, 6 pareggi e 10 sconfitte nelle ultime 17 partite con le prime 6. Un ruolino da squadra in lotta per non retrocedere. La sindrome della Roma non deve sminuire i meriti del Napoli che ha disputato una gara perfetta: ha vinto tutti i duelli, è arrivato sempre prima sulla palla, ha dimostrato di avere le idee chiare su come far male agli avversari, al momento giusto.

Fonseca conferma ancora Pedro

Fonseca in avvio ha deciso di confermare Cristante nel ruolo di libero con Mancini e Ibanez ai lati. A centrocampo ha riproposto Diawara al posto di Villar confermando Pellegrini al suo fianco. Sulla trequarti ha dato un’altra chance a Pedro e a El Shaarawy rispolverando Dzeko in attacco al posto di Borja Mayoral. Gattuso, privo dello squalificato Di Lorenzo, ha cambiato una sola pedina nella squadra passata a Milano: ha spostato Hysaj a destra, inserendo Mario Rui a sinistra.

Doppietta di Mertens, Roma al tappeto

La Roma, come già visto nell’ultimo match contro il Milan, è partita timorosa e il Napoli le è montato subito in testa, sfruttando gli inserimenti con i tempi giusti di Mertens e Politano da una parte e Insigne e Zielinski dall’altra. Gli azzurri hanno allertato già al 3′ Lopez con un destro di poco largo di Insigne poi sono passati (27′), approfittando di una punizione guadagnata al limite da Zielinski: destro a giro telecomandato di Mertens a fil di palo e Lopez battuto sulla sinistra. La Roma, già incapace di produrre gioco, è andata ulteriormente in confusione e al 34′ ha incassato lo 0-2: lancio di Insigne in area sulla destra per Politano che ha fatto torre per l’accorrente Mertens che di testa ha insaccato da pochi passi.

Palo di Pellegrini, Dzeko s’infortuna

Resasi pericolosa dalle parti di Ospina solo con una improvvisa girata di Cristante nel primo tempo, la Roma ha provato a fare qualcosa di più nella ripresa ma ha sciupato le due opportunità offertele dalla difesa azzurra: sulla prima, una corta respinta di Maksimovic, Pedro non ha trovato lo specchio da 10 mt, sulla seconda, un’errata uscita dalla trequarti, Pellegrini ha colpito il palo esterno con un destro da fuori. La reazione della Roma, malgrado i cambi (Perez, Villar e Mayoral per Pedro, Diawara e Dzeko, infortunatosi al flessore), è finita qui. Il Napoli ha gestito con ordine, grazie anche allo straordinario apporto in ripiegamento di Ruiz, Insigne e Mertens, e non ha rischiato più nulla. Come le grandi squadre sanno fare. Non a caso, con merito, resta in piena corsa per rientrare tra le prime quattro.

ROMA-NAPOLI 0-2 (0-2)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini (38′ st Kumbulla), Diawara (22′ st Villar), Spinazzola; Pedro (22′ st Perez), El Shaarawy; Dzeko (22′ st Dzeko). (83 Mirante, 87 Fuzato, 18 Santon, 19 Reynolds, 20 Fazio, 61 Calafiori, 27 Pastore).All.: Fonseca.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic (41′ st Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano (28′ st Lozano), Zielinski (28′ st Elmas), Insigne (41′ st Bakayoko); Mertens (21′ st Osimhen) (1 Meret, 16 Contini, 58 Cioffi, 3 Zedadka, 38 Costanzo). All.: Gattuso.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Reti: nel pt 27′ e 34′ Mertens.

Angoli: 6 a 4 per la Roma.

Recupero: 1′ e 5′.

Ammoniti: Ibanez, Mancini, Zielinski, Diawara, El Shaarawy, Villar, Osimhen per gioco falloso.





