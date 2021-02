Roma, pace fatta o quasi tra Dzeko e Fonseca. Tiago Pinto: “Ma non sarà il capitano”

ROMA – Edin Dzeko abile e arruolato, ma senza più i gradi di capitano. Siglata la pace totale o quasi tra il centravanti della Roma e il tecnico Paulo Fonseca, come spiega nei dettagli il general manager del club Tiago Pinto: “Abbiamo avuto delle riunioni volte a rafforzare questo sentimento di fiducia reciproca. Siamo usciti fiduciosi e convinti di poter raggiungere gli obiettivi. Il bene collettivo è più importante dell’interesse dei singoli – spiega in conferenza stampa -. Sono state scritte e dette molte cose ma è importante capire che nel mondo del calcio si vive con le dinamiche che sono proprie delle famiglie. Nelle famiglie esistono problemi, si risolvono e se ne esce più forti. Dzeko è un grande professionista, un grande calciatore, ha un carattere molto forte e ha scritto pagine importanti della storia della Roma. Fonseca è il leader del nostro progetto, ha fatto un grande lavoro e gli abbiamo affidato il nostro futuro immediato e a lungo termine”.

Ma Dzeko non sarà più il capitano

Dzeko in gruppo quindi, ma senza più i gradi di leader: “Un club deve reggersi sulla disciplina. In questo momento Dzeko non è il capitano della squadra, nel futuro lavoreremo nell’interesse della Roma e Edin sarà il primo a lavorare in tal senso”.