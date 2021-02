Roma, panico alla Romanina: gambizzato un uomo per strada mentre i bambini entrano a scuola. Colpito due volte: è grave

Agguato alla Romanina, poco prima che i bambini entrassero nelle scuole, almeno 4 che si trovano nel raggio di cento metri: alle 7,45 un uomo che camminava lungo via Rizzieri è stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter rubato che lo seguivano già da via Gentile. Si sono accostate e gli hanno sparato quattro volte.

Per la strada è scoppiato il caos. I presenti hanno cercato riparo dietro le auto e negli negozi, quelli che erano aperti. Poi in tanti, hanno cominciato a chiamare il 112. La polizia arrivata sul posto ha trovato la vittima, un romano pregiudicato con precedenti per spaccio e rapina, ferito. in una pozza di sangue, gambizzato con due spari alla gamba sinistra. Gli altri due colpi non lo hanno colpito.

Il 40enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. La coppia ha abbandonato il motorino, risultato rubato, a poca distanza dal luogo della gambizzazione: è stato ritrovato dagli agenti poco distante, in via Pietro Marchisio, ma i sono riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.