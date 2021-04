Roma, rapina in casa del calciatore Chris Smalling: tre banditi incappucciati rubano gioielli e Rolex

Pubblicità

Pubblicità

Alba di terrore per il calciatore Chris Smalling, sequestrato e sotto la minaccia di una pistola in casa sua insieme alla moglie. Tre uomini incappucciati e armati di pistola sono riusciti a entrare nella sua villa sull’Appia Antica intorno alle 5. Mentre uno puntava la pistola alla moglie, un altro si faceva aprire la cassaforte dal calciatore.

I rapinatori hanno portato via gioielli e Rolex. Poi sono andati via. Il bottino è ancora da quantificare. Le indagini sono seguite dal commisariato Tor Carbone. Gli investigatori stanno sequestrando le immagini di videosorveglianza e cercando di capire come i tre siano riusciti a entrare nella villa, che è protetta da un sistema di allarme.

Roma, furto in casa di Paulo Fonseca: rubati orologi e gioielli, bottino da 100 mila euro di Francesca Ferrazza 01 Novembre 2020

Smalling è arrivato in prestito oneroso dallo United alla Roma nell’agosto del 2019. Insieme a lui la moglie e il figlio appena nato (adesso ha due anni). Ha scelto di prendere una villa in zona Appia Antica, non omologandosi alla maggior parte dei compagni di squadra che abitano tra Casal Palocco e l’Eur Torrino. Amanti delle bellezze di Roma da prima del trasferimento nella capitale, gli Smalling hanno preferito spostarsi più verso una zona architettonicamente suggestiva. Stessa scelta del tecnico Fonseca, che vive a Monteverde ed è stato anche lui vittima di una rapina nel novembre scorso.

La villa di Smalling è stata inaugurata tre mesi dopo l’arrivo a Roma, nel novembre del 2019. Una festa segretissima per festeggiare i trent’anni del difensore inglese – da due mesi infortunato per un problema al ginocchio che non gli sta dando pace in questa stagione – e che si consumò in grande stile. Familiari e amici arrivarono dall’Inghilterra, ospitati dalla coppia, con cibo rigorosamente vegano e fuochi d’artificio. Tutto nella stessa villa tanto amata dalla famiglia Smalling, e che alle prime luci dell’alba di oggi è diventata lo scenario di un incubo.





Go to Source

Tweet Share Pinterest