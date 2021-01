Roma. Sorveglianza Speciale per Castellino

Pubblicità

Applicata a Giuliano Castellino la Sorveglianza Speciale proposta dal Questore. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Divisione Anticrimine, diretta da Angela Altamura, hanno notificato il provvedimento emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Roma su proposta del Questore Carmine Esposito. La proposta, è stata avanzata subito dopo gli episodi di ottobre a piazzale Ostiense e a piazza del Popolo nei quali Castellino si è reso protagonista della reiterata violazione delle disposizioni anti covid. Una manifestazione che aveva portato a scontri e incidenti con la polizia con l’obiettivo di emulare le proteste di Napoli.

Le manifestazioni di protesta non autorizzate e attuate in violazione della normativa regionale che precludeva la circolazione nella pubblica via a partire dalle ore 24.00 si collocavano in continuità temporale con analoghe azioni consumatesi con modalità violente in diverse città italiane, dal considerevole risvolto mediatico, ed esprimevano la chiara adesione del movimento politico “Forza Nuova” , e in particolar modo del leader della capitale, Goiuliano Castellino, a una posizione avversa alle politiche sanitarie adottate per il contenimento della grave pandemia in atto.

In particolare si fariferimento al 27 ottobre e alla manifestazione di Piazza del Popolo con circa 400 persone e tra questi Castellino, che nei giorni precedenti tramite i social network invitava e sollecitava tutti alla partecipazione, inneggiando alla ribellione, alla disobbedienza e al combattimento.

Nella proposta elaborata dalla Divisione Anticrimine è stato ricostruito, con particolare riferimento agli ultimi due anni, il profilo pericoloso dell’esponente di spicco del gruppo capitolino di “Forza Nuova”, che si ricorda è stato già sottoposto a due provvedimenti di applicazione della misura della sorveglianza speciale emessi dal Tribunale nel 2014 e 2018.Nel provvedimento si legge che il proposto appare indubitabilmente un soggetto pericoloso in relazione ai reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

In particolare nell’ordinanza del Tribunale si evidenzia come Castellino sia da considerare pericoloso poiché “organizza forme di protesta destinate a sfociare in scontri con le Forze dell’Ordine, in quanto, non solo attuate mediante iniziative non autorizzate… ma deliberatamente tese (come significato dai post su web che le promuovevano, le annunciavano e le rivendicavano) ad elevare il livello di conflittualità sociale con modalità che includono il programmato scontro fisico con gli appartenenti alle Forze dell’ordine e quindi : con volto travisato, con l’utilizzo di ordigni esplodenti, anche di tipo rudimentale, con danneggiamento o occupazioni di edifici, con cori offensivi e atteggiamenti provocatori e di plateale sfida sfrontata adottati, così da suscitare l’emulazione, nei confronti di appartenenti alle Forze dell’Ordine comandati a tutela della sicurezza dei cittadini e perciò in servizio di Ordine Pubblico.”





