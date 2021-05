Roma, tra gli over 40 accorsi all’open day per AstraZeneca. “Adesione straordinaria”

Pubblicità

Una due giorni in cui a ricevere il vaccino di Astrazeneca sono gli over 40, anticipando le classi di età attualmente in corso di vaccinazione nel Lazio. È quanto è scattato dalle prime ore del mattino in tutta la regione. “Sono contentissima di aver partecipato. L’attestato dell’avvenuta vaccinazione lo conserverò tra i ricordi”, racconta una donna dopo aver ricevuto la sua dose nel nuovo hub vaccinale allestito da Acea. “L’adesione è stata eccellente, le prenotazioni sono andate subito sold out”, spiega Angelo Tanese, direttore dell’Asl Roma 1. “Sconfitto scetticismo su vaccino Astrazeneca? La popolazione ha voglia di vaccinarsi. E’ stato visto quello che è accaduto nel Regno Unito e in altri luoghi, dove hanno riaperto tutto grazie alla somministrazione dei vaccini”, aggiunge l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. La formula degli Open Day potrebbe presto vedere un bis, sono in corso valutazioni infatti per ripeterla nel fine settimana del 22 e 23 maggio con gli over 30.

