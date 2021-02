Roma-Udinese 3-0: doppio Veretout e Pedro, giallorossi al terzo posto

ROMA – Grazie alla doppietta di Veretout nel primo tempo e al gol nel finale di Pedro la Roma supera senza grandi problemi 3-0 l’Udinese e sale a 43 punti in classifica al terzo posto, scavalcando la Juventus. La squadra di Fonseca gioca un primo tempo perfetto e mette a segno due reti: al 5′ Veretout di testa batte Musso dopo un bel cross di Mancini e al 25′ sempre il centrocampista realizza il rigore fischiato per un fallo di Musso su Mkhitaryan. Al 29′ i giallorossi segnano il terzo gol con Pellegrini ma l’arbitro Giacomelli annulla dopo un controllo del Var per un fallo in partenza di Mkhitaryan. Nella ripresa la Roma gestisce bene la gara concedendo qualche occasione all’Udinese e sfiorando ancora il gol con Spinazzola e Dzeko entrato nella seconda frazione. Al 70′ miracolo di Pau Lopez su Deulofeu dopo un errore di Cristante. Ma nel finale nonostante la pressione della squadra di Gotti la Roma tiene e anzi trova la terza rete con Pedro al 93′.

Roma batte Udinese 3-0 (2-0)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout (dal 32′ st Pedro), Spinazzola (dal 41′ st Bruno Peres); Pellegrini (dal 41′ st Diawara), Mkhitaryan; Mayoral (dal 22′ st Dzeko). (83 Mirante, 87 Fuzato, 18 Santon, 20 Fazio, 27 Pastore, 31 Perez, El 92 Shaarawy). All.: Fonseca.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (dal 17′ st Molina), de Paul, Arslan (dal 29′ st Makengo), Walace (dal 40′ st Nestorovski), Zeegelaar (dal 29′ st Ouwejan); Llorente (dal 17′ st Okaka), Deulofeu. (96 Scuffet, 31 Gasparini, 87 De Maio, 50 Becao, 21 Braaf, 29 Micin). All.: Gotti.

Arbitro: Giacomelli di Trieste Reti: 5′ e 26′ pt Veretout (r), 48′ st Pedro

Note – Calci d’angolo: 7 a 2 per la Roma. Recupero: 2’e 5′. Ammoniti: 11′ st Pellegrini, 27′ st Veretout per gioco scorretto.