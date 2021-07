Roma, uomo ferito a coltellate al Gazometro: caccia a tre persone

Pubblicità

Un giovane di 26 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato intorno alle 13 a Roma, in zona Ostiense. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’aggressione sia avvenuta nel corso di una violentissima rissa tra via dei Magazzini generali e via del Gazometro, all’esterno di un ristorante giapponese.

In due avrebbero aggredito la vittima, un albanese, che era in compagnia di un amico. Durante il parapiglia il giovane sarebbe stato colpito alla schiena con un coltello. Gli aggressori sono immediatamente fuggiti assieme all’uomo che era con il ferito.

L’accoltellato ha percorso un tratto a piedi fino a sbucare su via Ostiense, accasciandosi poi sulla soglia di un ristorante poco distante, perdendo molto sangue. Immediato l’allarme, sono intervenute due ambulanze e numerose pattuglie di polizia e carabinieri che ora danno la caccia ai due aggressori e all’amico dell’albanese che si è dileguato lasciando per strada in gravissime condizioni. Al vaglio degli inquirenti le immagini della telecamera di video sorveglianza di un locale della zona, che ha ripreso la vittima sporca di sangue e l’amico che ha fatto perdere le tracce





