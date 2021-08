Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, la nuova coppia dell’estate dopo le Olimpiadi

Entrambi reduci da Tokyo 2020, entrambi sul podio (lui due volte), ora stanno passando le vacanze insieme in Sicilia. E ora per la prima volta escono allo scoperto pubblicamente con una foto. Sembra proprio la nuova coppia dell’estate quella formata da Rossella Fiamingo, la spadista di Catania bronzo nella prova a squadre alle Olimpiadi, e da Gregorio Paltrinieri, il 26enne nuotatore di Carpi che ai Giochi ha conquistato l’argento negli 800 stile libero e il bronzo nella 10 km di fondo, nonostante fosse appena guarito dalla mononucleosi che aveva messo a rischio la sua partecipazione.

Lo scatto, in barca, è stato pubblicato su Instagram dalla schermitrice. Fiamingo, che ha 30 anni, in passato aveva vissuto una lunga storia con un altro nuotatore, Luca Dotto. Subito accanto alla foto sono arrivati like e commenti con auguri e saluti da parte di tanti altri sportivi, da Gabriele Detti a Federica Pellegrini allo sciabolatore Luigi Samele, anche lui sul podio a Tokyo (due argenti nell’individuale e nella prova a squadre).