Rsa, Costa annuncia le nuove regole: “Maggio è il mese delle riaperture delle visite ai parenti, a giorno l’emendamento sarà pronto”

ROMA – “Stiamo lavorando a un emendamento che verrà inserito nel decreto Aperture che consentirà il ritorno delle visite dei parenti ai propri cari nelle Rsa”. Lo ha annunciato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, su Rai Radio1. L’emendamento, ha spiegato, “farà chiarezza, stabilirà le regole. Darà una risposta chiara, univoca. Creerà condizioni identiche, omogenee, uniformi per tutto il territorio nazionale. Da troppo tempo i nostri anziani, i nostri cari vivono soli in queste strutture”. Alla domanda su una data precisa in cui i parenti potranno visitare i propri cari nelle Rsa, Costa ha risposto che il mese di maggio sarà “decisivo”.

Rsa, l’impegno del governo: “Presto una norma per riaprirle alle visite” 30 Aprile 2021

“Io credo che il mese di maggio sia decisivo. Perché il decreto – ha spiegato Costa – verrà convertito nelle prossime settimane. Siamo prossimi a dare questa risposta”. Si tratta, ha aggiunto, di “una esigenza a cui la politica deve dare risposta. C’è un aspetto morale, un aspetto sociale, un aspetto legato agli affetti, alle emozioni. I nostri anziani hanno bisogno di vedere i propri cari e viceversa”.

“Rsa, eterna zona rossa”. La denuncia di Sant’Egidio sugli anziani isolati nonostante i vaccini 28 Aprile 2021

“Accogliamo con profonda soddisfazione la notizia che il Governo inserirà nella conversione in legge del decreto, l’emendamento sulla ripresa delle visite in presenza e in sicurezza da parte dei familiari nelle Rsa, e “proponiamo che la data simbolo per la “liberazione” delle visite in presenza nelle Rsa sia il 9 maggio, in occasione della prossima Festa della mamma”. Lo chiedono i comitati Orsan e #Rsa Aperte, che hanno stilato la proposta di Protocollo da applicare nelle residenze sanitarie assistenziali per la ripresa in sicurezza degli incontri in presenza con i familiari.

“Continuiamo a essere molto preoccupati per i tempi. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ringraziamo per l’attenzione dimostrata sul tema – sottolineano Orsan e #Rsa Aperte – ha parlato di un impegno del Governo entro il mese di maggio”. Ma la Festa della mamma sarebbe la data ideale, sottolineano le due organizzazioni, perché “sarà particolarmente sentita dai 350.000 ospiti nelle Rsa italiane, molte mamme, e dagli oltre 6 milioni tra figli, mariti, familiari e amici”.

“Chiediamo quindi – concludono – un impegno formale anche alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in quanto mamma, per far si che ciò possa accadere. Sarebbe il più bel regalo che l’Italia potrebbe fare ai nostri genitori, nonne, zie e zii”.





