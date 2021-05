Rula Jebreal rifiuta ‘Propaganda Live’: “Non vado perché sarei l’unica donna su sette ospiti”

Pubblicità

“Sette ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione”. Queste le parole utilizzate da Rula Jebreal per respingere al mittente l’invito a partecipare alla trasmissione di La7 Propaganda Live condotta da Diego Bianchi “Zoro”.

Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita. Non sono solo parole, sono scelte!

La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema. https://t.co/QCMg6LYFCz — Rula Jebreal (@rulajebreal) May 14, 2021

In un twitter la giornalista italo-israeliana con origini palestinesi ha poi spiegato il suo rifiuto scrivendo: “Le mie parole al Festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita. Non sono solo parole, sono scelte! La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema”.

Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi per ricordare Ezio Bosso.

Ci vediamo alle 21,15 su @La7 pic.twitter.com/TSAREiDJur — Propaganda Live (@welikeduel) May 14, 2021

“Mi sembra solo un grande equivoco” ha commentato il direttore di La7, Andrea Salerno, “dovuto a un tweet che all’occhio di un persona che non conosce il nostro programma può essere stato fuorviante. Spero che l’equivoco rientri prima della diretta di questa sera perché ci tenevamo a parlare con lei del conflitto arabo-israeliano”,. Nel frattempo, un nuovo tweet dall’account del programma sottolinea che il parterre prevede come sempre anche altre presenze femminili: “Saranno con noi, come ogni settimana, anche Constanze Reuscher, Francesca Schianchi, Marco Damilano e Paolo Celata”





