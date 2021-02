Russia, Navalnyj in tribunale per decidere sulla detenzione

MOSCA – La polizia ha isolato il perimetro della sede del tribunale di Mosca dove si terrà in mattinata l’udienza in cui i giudici decideranno se commutare la condizionale in tre anni e mezzo di carcere per Aleksej Navalnyj. Secondo i media russi ci sono già stati i primi fermi fra i sostenitori dell’oppositore.

L’udienza doveva tenersi presso il tribunale distrettuale di Simonovski, ma è stata trasferita nella sede del tribunale principale della città visto il grande interesse mediatico. L’ufficio del procuratore generale ha annunciato ufficialmente che appoggia la richiesta del Servizio penitenziario federale di convertire la condanna con condizionale (risalente a un’accusa di appropriazione indebita del 2014) in una detenzione effettiva.

L’oppositore è accusato di aver violato i termini della libertà vigilata, essendo stato per mesi in Germania dove però era stato trasferito d’urgenza l’estate scorsa in seguito al suo avvelenamento mentre si trovava in volo sulla Siberia diretto a Mosca.