Sag Award 2021, vince ‘Il processo ai Chicago 7’, premio postumo a Chadwick Boseman

Pubblicità

Pubblicità

Come previsto, in attesa della cerimonia della 93esima edizione degli Oscar che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il 25 aprile – due mesi dopo rispetto a quanto originariamente previsto a causa della pandemia – anche gli Screen Actors Guild Awards, i premi assegnati dal sindacato degli attori statunitensi, si sono svolti via Zoom. Una cerimonia brevissima, di poco più di un’ora, come deciso dagli organizzatori Kathy Connell, Todd Milliner e Sean Hayes.

Alla 27esima edizione dei riconoscimenti, che spesso sono piuttosto indicativi per sancire i favoriti agli Academy Award, ha trionfato Il processo ai Chicago 7: il dramma forense di Aaron Sorkin su Netflix ha ricevuto l’Outstanding performance by a cast in a motion picture, mentre a Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), scomparso lo scorso 28 agosto, è andato postumo il premio come miglior attore.

Oscar 2021, tutte le nomination. Per l’Italia: Pausini, costumi e trucco e parrucco di Pinocchio di Chiara Ugolini 15 Marzo 2021

A bocca asciutta Nomadland di Chloé Zhao e la sua protagonista Francesc McDormand che, però, rimangono premiatissimi e tra i favoriti agli Oscar. Il premio come migliore attrice è stato assegnato invece a Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom).

Tra le serie tv doppio premio a The Crown con l’Outstanding performance e miglior interpretazione femminile a Gillian Anderson, la Margaret Thatcher della quarta stagione. La ‘regina degli scacchi’ Anya Taylor-Joy ha vinto per le miniserie. Doppio premio a Schitt’s Creek, miglior serie comedy e miglior attrice comedy Catherine O’Hara.

Tra gli altri riconoscimenti si possono segnalare quelli andati a Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) e Youn Yu-Jung (Minari), premiati rispettivamente cone Miglior attore non protagonista e Miglior attrice non protagonista, mentre Wonder Woman 1984 si è distinto in una categoria molto particolare: quella del Miglior cast di controfigure.

Durante il tappeto rosso ‘virtuale’ della cerimonia, si sono notate le elegantissime Nicole Kidman e Glenn Close ma anche Gillian Anderson ed Elle Fanning.





Go to Source

Tweet Share Pinterest