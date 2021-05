Salerno, aggredita con spinte e calci la figlia dell’allenatore del Pescara Grassadonia

Grave episodio di intimidazione e violenza a Salerno. Paola Grassadonia, 18enne figlia del tecnico del Pescara Gianluca, è stata aggredita sotto casa. Grassadonia, nato a Salerno ed ex giocatore della Salernitana, è allenatore del Pescara, già matematicamente retrocesso in serie C, che lunedì in Abruzzo affronterà la Salernitana in una sfida che in caso di vittoria regalerà ai campani la certezza della promozione in serie A. L’episodio degli insulti è stato raccontato su Facebook dalla mamma della ragazza, Annabella Castagna. “Dopo cinque giorni di minacce dirette alla nostra famiglia, quest’ultima follia è intollerabile. Nostra figlia è stata aggredita con spintoni e calci affinché il papà capisca… tutto questo per una partita di calcio. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mostrato solidarietà, ma mi sembra chiaro che ora più che mai la nostra vita continuerà lontano da Salerno”, ha concluso.

[embedded content]

La Salernitana ha condannato l’episodio con una nota: “L’U.S. Salernitana 1919 stigmatizza e condanna i comportamenti intimidatori ed offensivi messi in atto in queste ore da qualcuno nei confronti dei familiari dell’allenatore del Pescara Calcio, il signor Gianluca Grassadonia. Una partita di calcio, pur se importante e decisiva, resta tale e non può scatenare simili manifestazioni di violenza verbale. Tutto deve restare nell’ambito della vicenda sportiva e sul rettangolo di gioco. Purtroppo, questa è anche la conseguenza di un clima costruito ad arte per generare odio da personaggi di basso calibro che puntualmente pubblicano sul web false notizie. Ci risulta, infatti, da fonti certe che il signor Grassadonia nella sua conferenza stampa non abbia mai fatto alcun riferimento alla Salernitana né parlato della gara in programma lunedì. Purtroppo, mentre l’U.S. Salernitana 1919 compie il suo massimo sforzo per provare a raggiungere uno storico obiettivo e regalare un’immensa gioia ai suoi tifosi c’è ancora chi infanga il nome del club e della città con manovre subdole ispirate da interessi meramente personali”.

Avevamo già pronta la nostra grafica, ma oggi le mamme ci perdoneranno. Quello accaduto questa notte a Salerno ci lascia profondamente scossi. #. — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) May 9, 2021

Anche il Pescara ha diffuso un comunicato: “La Delfino Pescara 1936, dopo i GRAVISSIMI fatti accaduti nella notte, comunica che il tecnico #BiancAzzurro Gianluca Grassadonia non rilascerà alcuna intervista o svolgerà conferenza stampa pre partita in vista della gara #PescaraSalernitana, ma garantirà come sempre la propria professionalità cercando di preparare al meglio la partita in programma lunedì pomeriggio allo Stadio Adriatico. La Delfino Pescara 1936 oltre a porgere il messaggio di solidarietà al proprio tecnico, si è subito prodigata affinché la famiglia Grassadonia raggiunga al più presto Pescara per garantire quella serenità purtroppo venuta meno nella loro città di origine. Info stampa: Per motivi di sicurezza gli accreditamenti stampa giunti da Salerno sono al momento SOSPESI”.