Salute Amore, la newsletter svela tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso

AMORE e sessualità. Una newsletter per parlare di sesso da un punto di vista medico. Un appuntamento settimanale con novità dal mondo della ricerca e per scoprire consigli di esperti in materia. Si chiamerà Salute Amore e vi spiegherà, citando Woody Allen che di questo argomento ha parlato spesso e volentieri nei suoi film, tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso.

Parleremo di amore, ma dal punto di vista sessuale. Tabù, paure, incertezze. Aiuteremo i ragazzi ad affrontare con più leggerezza le loro prime ‘cotte’, ma anche adulti e persone più avanti con l’età a superare dubbi e difficoltà. Perché oggi più che mai ci si può innamorare anche dopo i 60 anni. E sono tante le persone che incontrano un nuovo partner o si sposano all’età della pensione.

Affronteremo questi argomenti con articoli, video e Podcast. Dai primi rapporti al punto G, dalle difficoltà psicologiche ai problemi medici, la newsletter Salute Amore sarà un dizionario da consultare per capire le parole del desiderio e del piacere da un punto di vista scientifico. Parleremo di contraccezione, di corteggiamento e delle patologie che possono ostacolare la sfera sessuale.

Ma ci sarà spazio anche per la leggerezza e di tutto quello che può arricchire l’incontro con l’altro. Fra cibi afrodisiaci, tecnologie high tech e musica scopriremo le tante sfumature dell’eros. Ma sempre mettendo al primo posto la medicina secondo la scienza.

Con l’aiuto di ricercatori e medici, capiremo infatti quali sono le migliori terapie e cure per superare problemi sessuali. Sfateremo le tante fake news in materia e scopriremo le notizie più recenti per approfondire un tema che aiuta a stare bene.

Salute Amore sarà una newsletter settimanale a pagamento, destinata agli abbonati. Il primo appuntamento è giovedì 3 giugno. Per avere consigli, chiarire dubbi e raccontare storie, sarà possibile scrivere alla mail: saluteamore@gedi.it.

Per iscriversi alla nuova newsletter sarà sufficiente cliccare nella sezione “Newsletter” di tutti i siti dei giornali del Gruppo Gedi.

