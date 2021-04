Saluteseno: le donne che hanno il tumore raccontano

Pubblicità

ESISTE un potere terapeutico, in senso psicologico, della scrittura. E spesso abbiamo pubblicato alcuni dei racconti e delle poesie di un’iniziativa che seguiamo da molti anni. Parliamo di Donna sopra le righe, premio letterario che ha avuto come presidente onorario il grande scrittore Andrea Camilleri e che quest’anno giunge alla tredicesima edizione. Il gioco di parole e il doppio senso non sono voluti: il titolo ‘Donna sopra le righe’ nasce da null’altro che l’immagine, semplice e realistica, di una donna china sopra le righe di un foglio. Come spesso accade quando l’ispirazione è autentica, il resto è venuto da sé. Nella newsletter di Salute Seno di questa settimana vi raccontiamo un po’ della sua storia e, in occasione del nuovo bando, pubblichiamo una delle poesie vincitrici delle passate edizioni. La versione integrale della newsletter, con l’opera ‘La strada’ di Francesca Di Meo, vincitrice della categoria “Racconti brevi”, può essere richiesta a saluteseno@gedi.it dopo la registrazione gratuita (qui).

Il concorso

Il concorso è promosso da una associazione di pazienti di Chianciano Terme, Iosempredonna, che ogni ottobre, all’interno del Raduno nazionale delle donne operate al seno, organizza la premiazione: un vero e proprio festival letterario dedicato a chi ha vissuto l’esperienza della malattia. “Quando mi sono ammalata, molti anni fa, non avevo idea che la scrittura potesse avere un potere terapeutico. Semplicemente, in quel momento non avevo nessuno con cui esternare la mia paura, così l’ho fatto su un foglio, anche se non sapevo come riempirlo. Ma l’ho toccato con mano: scrivevo e mi sentivo sempre più leggera. Percepivo il peso che si sollevava dalle mie spalle”, racconta Pinuccia Musumeci, presidente dell’associazione Iosempredonna e ideatrice del premio letterario.

Aperto anche agli uomini

È cominciata come una piccola cosa, mentre oggi è probabilmente il più importante evento letterario dedicato a questo tema, aperto anche agli uomini che si ammalano di tumore al seno e ai familiari. Le opere pervenute nei passati 12 anni sono ormai più di mille, tutte ordinate e pubblicate in 12 raccolte, conservate anche nelle biblioteche nazionali di Roma e Firenze, e presso la facoltà di Lettere dell’Università di Siena. Le antologie vengono donate agli ospedali che ne fanno richiesta e possono essere acquistati (non esiste una versione digitale, ma se qualcuno volesse mettere a disposizione le proprie competenze per realizzarla, l’associazione ne sarebbe felice). I proventi servono a coprire le spese di pubblicazione e dell’organizzazione dell’evento di premiazione. Evento che, nonostante Covid, è stato realizzato in presenza anche lo scorso ottobre, rispettando tutte le misure di sicurezza.

L’impatto emotivo

“Il primo anno del concorso, nel 2009, ero stata chiamata per leggere alcuni brani”, dice Maria Luisa Bigai, interprete, docente di teatro, regista e direttrice artistica dell’evento: “Ricordo che con gli altri attori siamo arrivati davanti al leggio con il nostro testo, come tante altre volte. Ma non era affatto come tutte le altre volte: l’impatto emotivo delle parole era fortissimo, un’eco inaspettata che ci tornava indietro da tutte quelle donne che avevano vissuto il cancro al seno e che stavano ascoltando la propria storia. Dare voce a questi vissuti richiede una perizia non banale. Non basta leggerli bene, bisogna trovare la giusta temperatura per restituire il suono ai testi. La lacrima dell’attore qui non è interessante. Trovo che sia una grande lezione di teatro e di arte. Virginia Woolf in ‘Come leggere un libro’ scriveva che bisogna smettere di dettare al nostro autore e ascoltare quello che dice”.

Le parole

In questo caso dunque il contenuto è più importante della forma? “Questo è uno di quei rari casi in cui dobbiamo davvero ascoltare e leggere ciò che è stato scritto, anche se con sintassi imprecise. È un punto di osservazione privilegiato sulla cultura, sul linguaggio – aggiunge Bigai – che si usa per parlare di queste esperienze. L’urgenza della narrazione è molto più forte dello stile. È una lezione di essenzialità e umiltà: avere una tecnica significa avere un’arte, ma come usi quello che sai fare è più importante. Quella che si fa qui è una lettura civile, e ci ricorda il compito primo del teatro, il motivo per cui è nato, la catarsi. Mettere in piedi questo concorso richiede una fatica immensa: le donne dell’associazione Iosempredonna fanno un grande dono. È un lavoro sull’ascolto che non ha economia, e queste serate non sono spettacolo, ma un modo di stare assieme. È bello ed è raro”.

Il bando per partecipare all’edizione 2021 si è aperto in questi giorni ed è possibile inviare le opere entro il 6 agosto. Le categorie sono: poesia, racconto lungo e racconto breve. La giuria è composta da alcune volontarie dell’associazione (che esprimono un voto unitario), una ex paziente, una psicologa e un’insegnante di Lettere. Per ciascuna categoria vengono riconosciuti primo, secondo e terzo premio. Inoltre viene assegnato il Premio Ironia e il Premio Andrea Camilleri (quest’ultimo dato allo scritto che ottiene più segnalazioni dalla giuria, indipendentemente dalla categoria). Una delle opere presentate nelle passate edizioni è una poesia scritta dalla figlia di Pinuccia Musumeci, Clarissa Gori, in seguito alla morte della zia (e sorella di Pinuccia) causata da un tumore al seno. La pubblichiamo di seguito.

SMISURATA PREGHIERA

di Clarissa Gori

Caro Signore o Grande Spirito, Sono io.

Sono proprio io, che ti ho pregato tanto, perché confusa, delusa, vinta e vissuta.

Ti ho pregato di tornare carne tenera di bambina dalle scarpette in altalena.

Per non avere più pensieri.

Eccomi.

Guarda le mie mani. Sono quasi paffutelle adesso, con unghie fragili di neonato immerso nel liquido amniotico. Me le hai rese delicate Signore Buon Dio.

Erano mani nervose di gesti abili, di carezze.

Adesso le guardo e mi fanno tenerezza,

lì,

prive di movimento caotico.

E i capelli Signore?

Peluria. Peluria di neonato, testa di neonato, uccellino implume.

La accarezzo sai la mia testa, ogni mattina per ricordarmi che sono rinata bambina.

Tenerezza provo. Tenerezza.

Tenerezza per i miei seni inesistenti.

A volte la gente confonde i pensieri, che sembrano certezze ma svaniscono veloci se uno sguardo è di troppo.

Perché io la mattina mi sveglio bella fino a che gli occhi degli altri non mi dicono il contrario.

Io, Signore non sto perdendomi nella malattia, sto solo rinascendo.

Dillo alla gente che mi guarda triste che non ha capito niente.

Lo so che per rinascere ci vuole di morire un po’. Ecco.

La compassione sì, quella sì, nel senso di “soffrire insieme” per questa rinascita la approvo.

Come nel parto.

E guarda la mia pelle, gialla come l’ittero del neonato.

Ecco Signore, vorrei gli occhi da bambino.

Non gli occhi fuori, quelli dentro, quello sguardo che ogni bimbo ha.

Sguardo di meraviglia. Ecco: quello vorrei.

Riesco a malapena a camminare. Passi incerti di primi equilibri.

Dammi un segno, Signore, che sia la strada giusta.

A volte mi perdo nella paura di non nascere più.

Sono un’anima in attesa del mio corpo di carne.

Vorrei farlo correre e saltare come prima e saziarlo con cibi che fanno anche male.

Sì, quelle schifezze invitanti, ipercolorate, ipercaloriche, ipergrasse, iper

gratificanti.

Posso confidarti una cosa Signore Buon Dio?

A volte, signore buon Dio, ho paura. Tanta.

Dolore attanagliante, fendente, orribile morsa alla gola.

E la bocca, labbra morbide, non riesce a descrivere questo abisso che invade il mio corpo, eviscerando il ritmo naturale del mio andare.

A volte mi siedo e aspetto

Dondolando.

Poi mi chiedo cosa stia mai aspettando.

Non so.

Non l’ho ancora capito.

Ma mi siedo e aspetto.

Metto il vestito migliore io, perché sono bella e aspetto.

Aspetto e mi arrabbio con te Signore.

A volte sono davvero furibonda,

delusa, incazzata, blasfema.

era necessario tutto questo?

Perché?

Perché mi hai ascoltato?

Proprio Te mi hai preso in parola, forza della smisurata preghiera.

Mi hai reso bambina.

Calva, fragile, minuta, incerta, dalle ossa cartacee, bisognosa di cure.

Silenzio….

Cullami un po’.

Riposo di testa.

Sarà finita questa flebo?

Signore, Grande Spirito, mi sono spiata.

C’è uno specchio lì, in quell’angolo accanto alla finestra.

Ma chi è quella creatura?

Ha lo sguardo nuovo: stupore.

Ecco cosa vedo nei miei occhi: stupore.

Lo stupore dei miei figli davanti alla schiusa delle uova in primavera.

Sono finalmente nata, la mia malattia mi ha reso figlia.

Figlia della vita.

Stupore e meraviglia.





