Salvini attacca de Magistris: “Un sindaco fallito che adesso vuole insegnare ai calabresi come stare al mondo”

Salvini contro de Magistris. De Magistris contro Salvini. Lo scontro che va avanti da anni arriva oggi a un nuovo capitolo. L’oggetto del contendere: le elezioni regionali in Calabria che vedono candidato alla presidenza della Regione l’attuale sindaco di Napoli. Il segretario della Lega è netto: “Ma vi pare che la Calabria e i calabresi abbiano bisogno di un fallito sindaco di Napoli? Va via da Napoli perchè non lo vogliono più vedere e ora va in tv a spiegare ai calabresi come stare al mondo…”.

L’ex ministro leghista è intervenuto durante gli Stati Generali della Lega in Calabria, dove de Magistris ha iniziato da tempo la sua campagna elettorale. Non senza sorprese e colpi di scena. Infatti, solo pochi giorni fa, l’ex pm ha dovuto registrare l’addio da parte di Carlo Tansi, il suo maggiore alleato nella corsa in Calabria. “Era un ribelle, mi ha deluso: adesso non ci credo più”, l’attoco via social del ricercatore del Cnr ed ex capo della Protezione Civile nella Regione.