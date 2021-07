Salvini e la festa a sorpresa per la fidanzata Francesca Verdini. A Ostia fuochi d’artificio e karaoke con Pupo e Al Bano

Torta, fuochi d’artificio in riva al mare e karaoke con Al Bano e Pupo. Abito da cerimonia? No, obbligatorio vestirsi casual. Festa a sorpresa, ieri sera, per i 29 anni di Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini e fidanzata di Matteo Salvini. Location della serata uno stabilimento balneare di Ostia, sul litorale romano, dove il leader della Lega, in camicia bianca e jeans, e Francesca Verdini, in canottiera e pantaloni con degli strappi, si sono presentati agli invitati percorrendo la passerella all’aperto del locale e lasciandosi andare a un lungo bacio a favore dei flash di amici e parenti. Una scena immortalata dai cellulari, tant’è che alcuni invitati hanno pubblicato il video nelle stories dei loro profili instagram. La stessa fidanzata di Salvini ha pubblicato sul suo profilo una foto insieme con la scritta: “Sei sempre tu a togliermi il respiro”.

Ospiti d’eccezione della festa a sopresa i cantanti Pupo e Al Bano, che si sono esibiti in un tradizionale “tanti augrui a te” rivolto a Francesca Verdini, che si è poi esibita al karaoke con gli evergreen di Lucio Battisti, a partire da O mare nero. “È stata una festa bellissima, mi hanno invitato e sono andato- ha spiegato Al Bano all’Adnkronos – una festa piena di umanità, davvero una grande serata. “Io ho cantato Felicità e l’inno di Mameli”.

Sui suoi profili social la fidanzata di Salvini ha raccontato minuto per minuto la giornata del suo compleanno,iniziata con sfogliatelle e babà, con una stanza piena di fiori e regali . Prima candelina a pranzo, in quello che sembra un ristorante del centro della Capitale. Poi la festa in riva al mare, Ostia. Al termine di una giornata che così aveva lanciato Francesca su Instagram: “Ho sempre amato i compleanni, perché mi fanno sentire vicina vicina a tutte le persone che amo, anche quelle più lontane fisicamente. sono tanto felice e tanto fortunata. Grazie a tutti per gli auguri e per tutte le dolcissime attenzioni”.