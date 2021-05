Salvini: “Ho sentito Berlusconi, sta bene e abbiamo parlato del futuro del centrodestra. Presto i candidati sindaci”

“Ho sentito Berlusconi recentemente, sta bene. Abbiamo parlato anche del futuro del centrodestra visto che ho diverse idee positive in testa”: il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un banchetto del Carroccio in zona Lambrate a Milano, rassicura così sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, dopo l’ultimo ricovero al San Raffaele e le notizie sul suo stato di salute.

Salvini ha così anche ridatato l’atteso vertice del centrodestra per decidere di candidati di diverse città, Milano e Roma ma non solo, per le prossime elezioni amministrative: sarà “in settimana”, ha confermato Salvini. “Puntiamo a vincere le elezioni amministrative in autunno e presto avremo candidati unitari di tutto il centrodestra. La sinistra va divisa, a Roma come a Torino, e a Napoli. Noi andremo insieme scegliendo i candidati migliori”, ha aggiunto il segretario, smentendo i problemi a trovare nomi disposti a correre.

Problemi con Fratelli d’Italia? “No, il problema è di abbondanza. Sono tanti i candidati che si sono messi a disposizione”, è la sua versione. Per Milano “Albertini darà una mano, si è detto disponibile a fare il vicesindaco. Ne sono onorato, non ha solo un grande passato ma anche un grande futuro. Su Roma sceglieremo il meglio”, ha spiegato parlando delle città. Nomi di donna? “Più di uno. Sia per Milano che per Roma che si sono dati disponibili. Vedremo di scegliere il meglio dal mondo delle professioni, delle università e della medicina”.