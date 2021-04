Salvini va da Orbán e attacca il Pd sulle Sardine. Il movimento replica: “Meglio vedere noi che un dittatore liberticida”

Pubblicità

Un nuovo scontro tra Salvini e le Sardine. Stavolta si consuma sulla visita del leader della Lega al primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán e al premier polacco Mateusz Morawiecki: incontro che molti dubbi apre sulla sua conversione europeista. E’ lo stesso segretario del Pd Enrico Letta ad avanzarli (“È come se io, notoriamente rossonero, andassi a San Siro sotto la curva nord con la maglia neroazzurra”). Salvini passa al contrattacco oggi chiamando in causa il movimento ittico: “Incontrare due primi ministri europei, di due Paesi con lunga amicizia e ricchi scambi commerciali con l’Italia, sarebbe inopportuno? Se al Pd rimangono Sardine e ius soli, è un problema suo”.

La replica, via tweet, delle Sardine non si fa attendere: “Salvini decidesse chi è, cosa voglia fare e dove voglia andare. Secessionista o meridionalista? Mascherina sì o no? Tutto aperto o tutto chiuso?. Anti europeista con Orbán o filo europeista con Draghi?”. La portavoce Jasmine Cristallo è ancora più dura: “Rimango basita dalle sue contraddizioni, Salvini non sa chi è, brancola in modo evidente. E comunque. meglio incontrare un gruppo di attivisti che si rifanno ai valori della Costituzione che un dittatore liberticida”.

“Questo tormento esistenziale lo agita a tal punto da non comprendere le strade che intraprende e le amicizie che intrattiene con personaggi che pianificano apertamente un progetto eversivo finalizzato a destabilizzare da destra la stessa Europa”, conclude Cristallo. Un altro scontro di una battaglia politica che viene da lontano: le Sardine nascono nel 2019 proprio per fronteggiare il sovranismo. E a gennaio 2020 fermarono l’avanzata leghista in Emilia-Romagna, al voto per le Regionali.

In un altro tweet le Sardine insistono: “È evidente che il segretario della Lega sia in balìa di impetuosi conflitti interiori. Questo tormento lo agita a tal punto da non comprendere le amicizie che intrattiene con personaggi che pianificano apertamente un progetto finalizzato a destabilizzare la stessa Europa. Ci auguriamo che possa trovare un po’ di pace”.

