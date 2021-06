Saman, la svolta in un nuovo video: esce con i cugini e non torna più

Pubblicità

Pubblicità

REGGIO EMILIA C’è un nuovo video negli atti della procura di Reggio Emilia che sta coordinando le indagini dei carabinieri su Saman Abbas, diciottenne pachistana scomparsa da più di un mese da Novellara, dove risiedeva: il filmato, riporta il Resto del Carlino, mostrerebbe la ragazza uscire di casa con alcuni degli indagati e non fare più ritorno.

Ragazza scomparsa a Novellara, cinque indagati: due cugini scavarono la buca dal nostro inviato Rosario di Raimondo 29 Maggio 2021

Sarebbe l’ultima volta in cui viene vista viva. Sarebbe in base a queste immagini, oltre al video del 29 aprile che ritrae due cugini e uno zio (indagati per omicidio con i genitori di Saman) dirigersi nei campi dietro casa con pale e piede di porco, che gli inquirenti hanno avviato l’indagine.

L’appello di Nosheen: “Ribellatevi alle nozze e denunciate. Mia madre ha pagato con la vita, ma io oggi sono libera” di Rosario di Raimondo 29 Maggio 2021

Giallo Novellara, “Saman ci disse: chiedete a mio padre di mandarmi a scuola” dal nostro inviato Rosario di Raimondo 28 Maggio 2021

Novellara, Saman sparita dopo il no alle nozze e fatta tornare con una bugia. Genitori in fuga, si cerca il corpo dal nostro inviato Rosario di Raimondo 28 Maggio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest