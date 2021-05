Sampdoria, Ranieri dice addio: “Mancano i presupposti per restare”

“Voglio porre fine alla telenovela del mio contratto: ho detto alla squadra che non resto per un altro anno, non ci sono i presupposti per restare”. Claudio Ranieri lascia la Sampdoria, l’annuncio in conferenza stampa.

La storia di Claudio Ranieri in blucerchiato è dunque giunta al capolinea. Alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro il Parma, l’allenatore ha convocato la squadra e ha comunicato la decisione di lasciare il club. Arrivato a Genova a stagione in corso nella scorsa annata, l’ex Roma, Juventus e Inter ha deciso di non restare alla Samp perché ritiene che la sua missione in blucerchiato sia ormai compiuta.

Da Ranieri un grazie innanzitutto ai suoi giocatori: “Sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto l’anno scorso durante il lockdown quando mandavamo loro le mail per farli lavorare e hanno lavorato alla grande. I risultati si sono visti dato che ci siamo salvati grazie alla loro professionialita’. Quello di quest’anno e’ stato un campionato bello, combattuto, lottato, abbiamo fatto ottime partite e qualcuna l’abbiamo sbagliata ma ci sta e li ringrazio di cuore”. Un peccato non avere condiviso molte gioie con i tifosi: “Mi è dispiaciuto tantissimo non averli avuti allo stadio, non poter fare loro vedere una Samp che ha lottato su ogni pallone e contro ogni avversario. Spero di essergli piaciuto come allenatore del Doria”.

Dopo l’omaggio anche ai protagonisti dello storico scudetto del 1991 (“dei ragazzi eccezionali guidati da un allenatore come Boskov e dal presidente Paolo Mantovani, hanno realizzato il sogno della tifoseria doriana”), Ranieri ha chiesto una vittoria di salut. “Il Parma è già retrocesso ma sta giocando in tranquillità, ha perso a Roma al 95′ su un gol rocambolesco – il riferimento alla sconfitta dei ducali con la Lazio – Ci sarà da correre se vogliamo chiudere la stagione a 52 punti”.

La decisione di Ranieri ha colto di sorpresa anche il ds Osti e lo scout Pecini, entrambi a lui molto legati. I due dirigenti, anch’essi in scadenza di contratto, adesso valuteranno se continuare il lavoro in blucerchiato.