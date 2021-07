San Donato Milanese, identificato l’uomo alla guida della mietitrice che ha investito e ucciso le due amiche nel campo

Pubblicità

E’ stato identificato e sentito dai carabinieri il bracciante che avrebbe investito, con un mezzo agricolo, le due donne che sono state trovate morte ieri in un campo di mais dopo che una di loro, venerdì mattina, aveva lanciato l’allarme dell’investimento. spiegando che l’amica era già morta e lei era rimasta ferita. E’ stato anche sequestrato il mezzo pesante che ora sarà sottoposto ad analisi e accertamenti.

Ora l’uomo potrebbe aiutare a chiarire quello che all’inizio sembrava un giallo. Venerdì mattina sono state avviate le ricerche delle due ragazze dopo che verso le 11,30 una di loro aveva contattato il 112 e, senza dire il suo nome, aveva spiegato in arabo di trovarsi in un campo di mais ai confini di San Donato Milanese dove lei e una sua amica erano state investite da una mietitrebbia. Aveva anche raccontato che la sua amica era morta, mentre lei era rimasta gravemente ferita. Poi la linea telefonica si era interrotta e il cellulare non è stato più raggiungibile.

San Donato Milanese, “Aiutateci, una mietitrice ci uccide”. Tragedia e disperazione di due amiche di Massimo Pisa 04 Luglio 2021

Sabato le due ragazze scomparse nella campagna di San Donato, sono state ritrovate senza vita dai vigili del fuoco in un campo di mais che costeggia la tangenziale ovest: sui loro corpi straziati, segni compatibili con l’investimento da mezzo pesante.





