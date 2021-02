San Francesco al Campo, il sindaco si difende: “Non sono revisionista voglio dare la cittadinanza a Liliana Segre”

Pubblicità

Pubblicità

“Bastava mettere una frase più semplice, una poesia di Primo Levi, bastava anche solo quella foto con la stella di David e una candela accesa per ricordare la Shoah e tutto questo non sarebbe successo…”. Sembra il giorno dopo un terremoto. Nel municipio di San Francesco al Campo, paese a pochi chilometri dall’aeroporto di Torino, il telefono del sindaco non smette di trillare. Messaggi e telefonate – di minacce o di solidarietà – si susseguono senza interruzione da quando è scoppiata la polemica su un post pubblicato per la Giornata della memoria.

“L’Olocausto? Morti sovrastimate e soprattutto per poca igiene”. E’ bufera su un Comune del Torinese di Jacopo Ricca , Antonello Micali 02 Febbraio 2021

“Sono stato frainteso, quelle parole non erano neanche mie e mi rendo conto che potevano essere lette in due modi. Non volevamo certo essere revisionisti, io sono tutt’altro che fascista, ma anzi dire che c’è persino chi nega quello che è successo. Il mio errore è di non aver letto prima quel messaggio, che è stato preparato dal nostro ufficio stampa”, dice il sindaco Diego Coriasco. Quello che è stato scritto in realtà è un “copia e incolla” dal sito Frasicelebri.it. “Non un colpo di genio, me ne rendo conto, ma chi mi conosce sa come la penso”, insiste il primo cittadino.

San Francesco al Campo, la difesa del sindaco accusato di revisionismo

E per spiegarlo racconta di quando parlava con un vicino di casa, sopravvissuto ai campi di concentramento, ma mostra anche la targa dell’associazione partigiani che tiene in municipio e poi propone: “Stanotte non riuscivo a dormire per quello che è successo e mi è venuto in mente che potremmo dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Mi è venuto in mente così, ma credo che sia una cosa importante”.

L’amarezza del sindaco – molto noto in zona anche per la sua attività di onoranze funebri e per essere comandante dei vigili del fuoco volontari – è evidente, ma ribatte: “È stata la minoranza che ha voluto attaccarci, lo ha fatto non subito dopo la pubblicazione del messaggio, ma una settimana più tardi. In questo io ci vedo un dolo” dice Coriasco. E poi c’è il dispiacere per le minacce: “Mi hanno detto di tutto, soprattutto su Facebook e via mail – dice – mi hanno detto che, grasso come sono, sai quante saponette uscivano. Poi hanno minacciato mia moglie e mio figlio. Credo che questi leoni da tastiera si stiano comportando come i nazisti”.

Anche di fronte alle polemiche e alle condanne ricevute da parlamentari ed esponenti dell’Anpi, il piccolo comune del Torinese sembra stare dalla parte del sindaco: “Basta chiarire e chiedere scusa – dice un cittadino – Quel messaggio era inopportuno ma si deve guardare a quello che un sindaco fa per il proprio paese e non strumentalizzare le vittime dell’Olocausto a fini politici”. Lo assolve anche Anna Puca, la barista del paese: “Tutti lo dicono, quelle parole non sono sue, si è fidato di altri. E spiace che sia attaccato in questo modo”.

Nel dubbio, per accertarsi di cosa si percepiva da quel messaggio, il sindaco ha anche provato a farlo leggere in giro, “a due professoresse e a una ragazza del liceo. E in effetti dicono che non era chiaro”.

Dal canto suo il capogruppo di minoranza, Enrico Demaria, rivendica l’attacco sferrato dall’opposizione ma spiega: “Quel messaggio sul giorno della memoria era una porcheria ed essendo stato pubblicato a nome dell’amministrazione comunale, di cui facciamo parte sebbene in minoranza, noi abbiamo voluto prenderne le distanze – dice – Conosco il sindaco da una vita, mi spiace per le minacce che ha subito e so bene che non è un revisionista, ma bastava chiedere semplicemente scusa e togliere subito il post. Sapevo che su un tema delicato come questo le polemiche non si sarebbero fermate al Canavese, era inevitabile ma non potevamo tacere”.

Domani a San Francesco al Campo ci sarà un consiglio comunale e il tema del giorno della memoria terrà banco. “Spero che lo si affronti con toni civili”, si augura Demaria. D’altro canto il sindaco sta pensando di rimuovere il messaggio dalla pagina del Comune: “Forse è la cosa migliore per chiudere la vicenda, che sta dando un’immagine sbagliata del nostro comune – dice Diego Coriasco – Vorrei che si dicesse che in municipio raccogliamo le firme per la legge di iniziativa popolare contro la diffusione di messaggi e la vendita di prodotti inneggianti a fascismo e nazismo o che stiamo pensando di dare la cittadinanza onoraria al milite ignoto, come proposto dall’Anci. A me interessa molto la storia e sono spiaciuto che sia stato frainteso quel messaggio: se fossi stato un fascista, nemmeno avrei celebrato il Giorno della memoria”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest