San Severo, 42enne ucciso mentre festeggia l’Italia: gravissimo il nipote di 6 anni che era in scooter con lui

FOGGIA – Un uomo ucciso e un bambino di sei anni in condizioni gravissime dopo un agguato durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia. Matteo Anastasio, pregiudicato di 42 anni di San Severo (Foggia), era in scooter con il nipotino dopo la vittoria ai rigori contro l’Inghilterra alla finale degli Europei.

Anastasio, il cui fratello fu ucciso anni fa in un altro agguato, è stato affiancato da una moto su cui viaggiavano due uomini con un casco integrale. Gli hanno sparato contro quattro o cinque colpi con una pistola calibro 7,65. L’uomo è stato portato in ospedale dove è arrivato in condizioni disperate.

È ricoverato invece in rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia il bambino di sei anni rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola all’addome durante l’agguato.

Il bambino, nipote della vittima, si trova in coma farmacologico e le sue condizioni sono definite critiche anche se stabili. È in prognosi riservata.