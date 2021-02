Sanità: Moratti cambia direttore generale del Welfare, via Trivelli

Ore contate per il direttore generale del Welfare in Lombardia, il ciellino Marco Trivelli. A meno di un anno salterebbe per la seconda volta la poltrona del responsabile della sanità lombarda. A chiedere la testa di Trivelli sarebbe stata Letizia Moratti in persona, assessora lombarda al Welfare da poco più di un mese. Il sostituto è già pronto: Giovanni Pavesi, attuale direttore generale dell’Ats di Vicenza. Molto apprezzato dal governatore del Veneto leghista Luca Zaia, ma anche da Moratti. Trivelli, invece, diventerà il nuovo direttore generale a Vimercate. Il cambio della guardia dovrebbe essere ufficializzato già nella giunta regionale di lunedì. Trivelli era stato nominato direttore generale del Welfare in Lombardia solo nel giugno scorso. Quando il governatore Attilio Fontana aveva sostituito il predecessore Luigi Cajazzo nominandolo vice segretario generale della Regione.

Una promozione che in molti avevano netto come una sorta di “promoveatur un amoveatur”, visto che a Cajazzo erano state addebitate le inefficienza sulla gestione della prima fase dell’epidemia di Covid 19 in Lombardia. In quella occasione, l’allora assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera aveva commentato la decisione con la volontà di “affrontare la sfida legata all’evoluzione e alla modernizzazione del sistema di Welfare”. All’inizio di gennaio, però, era scattata anche la sostituzione di Gallera con l’arrivo al suo posto di Letizia Moratti, che ha assunto la carica anche di vicegovernatrice della Lombardia.

Un nuovo terremoto nella gestione della sanità lombarda che arriva proprio nel primo giorno della campagna di vaccinazione degli over ottantenni e alla vigilia della riforma della legge 23 voluta da Roberto Maroni che ha ridisegnato in parte il modello sanitario di Roberto Formigoni, dimezzato le ex Asl trasformandole in Ats, ma trascurato la medicina territoriale. Che i rapporti tra Letizia Moratti e Trivelli non fossero dei migliori era cosa nota, ma il cambio della guardia al vertice dell’assessorato più importante della Lombardia, che gestisce 17 dei 23 miliardi del bilancio regionale, per molti, arriva come un fulmine la ciel sereno.