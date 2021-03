Sanremo 2021, Achille Lauro: “Sul palco non ho portato solo un costume”. E a Ibra: “Se invita me, occhio alle ragazze…”

Pubblicità

Senza piume e senza treccia, perfino con umiltà, Achille Lauro scende dal capitello, “come ha detto Elodie, anche se dovessi non essere stato all’altezza, sono comunque onorato di essere stato preso in considerazione”. Il festival celebra il suo performer, artefice peraltro di due picchi di oltre cinquemila tweet in un minuto nella quarta serata (il primo al momento del bacio con Boss Doms, il secondo al termine della sua esibizione), e il performer ringrazia, “finalmente è un piacere parlare – dice nel corso della quotidiana conferenza stampa del festival – e dire grazie a chi ci ha dato questa possibilità, e raccontare che cosa c’è dietro a un progetto condiviso mesi e mesi fa con Amadeus, costato notti di lavoro, di riunioni, di creatività”.

Cinque serate, cinque quadri variamente apprezzati, ieri forse il più scenografico anche per la presenza di Fiorello, un lungo lavoro di preparazione “perché si pensa che creare un progetto significhi che io vengo qua e mi metto un costume, invece quest’anno non c’erano personaggi né la voglia di fare scalpore ma solo il desiderio di portare qualcosa in più di una semplice canzone, per quanto io creda nelle canzoni, scrivo tutte le mie canzoni, per me interpretare e scrivere canzoni è la stessa cosa, perché oggi la musica si guarda”.

Ne è convinto anche Amadeus, e proprio perché la musica si guarda “non poteva che essere lui il principe di questa rivoluzione musicale, ragione per cui non abbiamo voluto interferire con i suoi quadri con una presentazione tradizionale o un disannuncio banale. Si tratta di operformance artisticamente altissime e avevano bisogno di una connotazione autonoma e indipendente”.

Dunque, l’idea. “Ho voluto pensare a un progetto molto più ampio della mia comfort zone – spiega Lauro – un viaggio nei generi musicali attraverso delle rappresentazioni che incarnassero non un personaggio ma l’essenza del genere. Siamo partiti dal glam rock, che è uno dei miei generi preferiti anche perché contiene il messaggio di essere se stessi, poi il rock’n’roll, e penso alla forza di quel bacio tra Claudio Santamaria e Francesca Barra. Poi il pop, che in Italia è un genere banalizzato perché considerato frivolo, superficiale, poco artistico invece abiamo cercato una rappresentazione teatrale che facesse capire che c’è una costruzione anche dietro a quel genere. Sono stato onorato dalla presenza di Monica Guerritore e da Emma che ha interpretato maistralmente la sofferenza che c’è dietro a quel brano, che non è solo una canzone ma anche uno stato d’animo, una parte della mia vita”.

Infine il punk, con la performance della quarta serata, “il punk è casino e Fiorello era perfetto perché avrebbe legittimato questa messa in scena su un palco così importante. Ho portato con me la mia band e il mio chitarrista storico Boss Doms, con cui affrontammo il Sanremo che probabilmente ci ha resi quello che siamo oggi. E ho voluto fare un omagio al quadro La libertà che guida il popolo e al Sid Vicious di May Way che scende la scala”.

Stasera, annuncia Achille Lauro, si chiude “con C’est la vie e un omagio all’orchestra classica che spero vi piacerà”. Ma non si lascia sfuggire l’occasione di replicare con ironia alle battute di Ibrahimovic, che aveva detto ad Amadeus “potevate fare Sanremo a casa mia, a casa di Zlatan c’è posto. Orchestra all’ingresso. Cantanti in salotto. Ragazze con Zlatan. Tu in cucina che mi prepari un caffè. Achille Lauro lo mettiamo in garage che controlla le macchine così i ladri non entrano e non rubano che hanno paura di lui”. “Ho sentito Ibra che mi avrebbe invitato a casa sua – scherza Lauro – e ha detto che le ragazze restano con lui, ma non so se a Ibra conviene invitarmi, perché poi le ragazze…”.

