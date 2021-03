Sanremo 2021, Achille Lauro torna all’Ariston: “Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione”

Achille Lauro prepara il suo ritorno al festival, tra poche ore, ma in un ruolo totalmente diverso. Dopo aver stupito con Rolls Royce e Me ne frego e soprattutto con le sue performance sempre sopra le righe ed estremamente costruite nelle due precedenti edizioni, il musicista torna all’Ariston come ospite fisso. Regalerà cinque quadri, rappresentazioni top secret che suscitano grande curiosità. Il rapper, però, anticipa qualcosa in una lettera inviata in una nota stampa.

Lo speciale Achille Lauro. Ritratto di un divo controverso

“Dopo un anno surreale, difficile per tutti, stasera tornerò finalmente sul palco. Il palco più importante d’Italia, quello dell’Ariston, per onorare l’invito del direttore artistico Amadeus. Questa volta il mio ruolo sarà diverso: non sarò un concorrente, non gareggerò per piazzare un brano in classifica – scrive il musicista – Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e vessato, per voi amici giornalisti, per le persone che lavorano per me, per tutti voi. Sarò un velo di mistero sulla vita, sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico. Sarò sessualmente tutto, Genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione.

Sarò peccato e peccatore. Porterò un messaggio del mondo all’umanità. E chiederò che Dio ci benedica”.