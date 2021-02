Sanremo 2021, ecco la scenografia dell’Ariston

Pubblicità

Lavori in corso al Teatro Ariston: ecco una primissima immagine di come sarà la scenografia del Festival di Sanremo. La foto, diffusa sui social, mostra la scenografia di Gaetano Castelli, “veterano” del Festival (ben 18 volte tra Festival di Sanremo e Sanremo Giovani), con la classica scalinata centrale circondata da un patchwork luminoso. Un ruolo particolarmente significativo, quello della scenografia, nell’anno del Sanremo senza pubblico, in cui l’attenzione sarà tutta concentrata sullo show televisivo destinato agli spettatori a casa.

La regia di Stefano Vicario dovrà dunque giocare con le luci, le prospettive, i movimenti del palco e delle quinte. L’orchestra, con i suoi professori, troverà posto in due golfi mistici alla base del palco vero e proprio, evoluzione di un disegno già sperimentato con successo nelle passate edizioni. E ancora più visibile quest’anno, con l’eliminazione di alcune file di poltrone che garantirà uno spazio maggiore, necessario al distanziamento tra i musicisti previsto dalle norme anti Covid.





