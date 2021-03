Sanremo 2021, la scaletta e gli ospiti della prima serata

Sarà Diodato vincitore nel 2020 con Fai rumore ad aprire l’edizione numero 71 del Festival di Sanremo. Sul palco Amadeus, Fiorello, Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic e, come co-conduttrice della prima serata, Matilda De Angelis. Ospiti anche Loredana Bertè, con un medley dei suoi successi e il nuovo singolo Figlia di…, Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della pandemia, la banda della Polizia di Stato con la violinista russa Olga Zakharova e il sassofonista Stefano Di Battista. In gara 4 Nuove proposte e 13 Big con una sostituzione in corsa: Noemi al posto di Irama, la cui esibizione è stata spostata alla seconda serata.

La gara si apre con l’esibizione delle prime quattro Nuove proposte

Gaudiano Polvere da sparo Elena Faggi Che ne so Avincola Goal Folcast Scopriti

La gara prosegue con l’esibizione di tredici Big

Arisa Potevi fare di più Colapesce/Di Martino Musica leggerissima Aiello Ora Francesca Michielin/Fedez Chiamami per nome Max Gazzè-Trifluoperazina Monstery Band Il farmacista Noemi Glicine Madame Voce Maneskin Zitti e buoni Ghemon Momento perfetto Coma_Cose Fiamme negli occhi Annalisa Dieci Francesco Renga Quando trovo te Fasma Parlami

I Big vengono votati dalla giuria demoscopica e al termine delle esibizioni si forma una prima classifica. Le Nuove proposte dalla giuria demoscopica (33%), dalla sala stampa (33%) e dal televoto (34%): in base ai voti ottenuti due vengono eliminati, gli altri due vanno in finale.