Sanremo 2021, la scaletta e gli ospiti della serata finale

Dopo quattro serate di ascolti in crescita (anche se in calo rispetto alla scorsa edizione) il 71esimo Festival di Sanremo si avvia verso la conclusione con la finale dei Big in gara. Amadeus, che ha ribadito la sua soddisfazione per l’andamento di questa edizione così unica e difficile, annuncia sin d’ora di aver già deciso con Fiorello che “Non ci sarà l’Ama ter”. Ad accompagnare il conduttore sul palco nella finale del Festival doveva esserci Simona Ventura che però ha dovuto rinunciare all’ultimo momento perché è risultata positiva al test anti Covid. Sarà comunque una serata con tanti ospiti e non mancheranno sorprese. Amadeus promette inoltre che, dopo i precedenti delle scorse serate, stasera i fiori saranno consegnati anche agli uomini.

Gli ospiti della serata finale

Molti gli ospiti di quella che si preannuncia come la più lunga delle serate: Ornella Vanoni salirà sul palco insieme a Francesco Gabbani, poi ci saranno tre vincitori storici del Festival, Riccardo Fogli, Umberto Tozzi, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi. La parte sportiva è legata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con Alberto Tomba e Federica Pellegrini che lanceranno il sondaggio per scegliere il logo dell’evento sportivo. E ancora Serena Rossi, reduce dal successo della serie Mina Settembre, Tecla Insolia che lo scorso anno ha debuttato tra le Nuove proposte e torna in veste di protagonista nel ruolo di Nada della fiction La bambina che non voleva cantare, gli Urban Theory, Dardust e la Banda della Marina militare.

Giovanna Botteri sul palco per “ricordare un anno di ferite”

Ci sarà poi Giovanna Botteri, che avrà il compito di “ricordare come si può vivere e amare anche a distanza”. Una presenza fortemente voluta da Amadeus, come ha spiegato in conferenza stampa. “Un anno fa mentre io e Fiorello ci preparavamo al ‘festival dell’assembramento’, guardavamo in tv Giovanna, che ci raccontava dell’epidemia in Cina e pensavamo che fosse una cosa lontanissima, mai avremmo potuto immaginare quel che sarebbe accaduto”. Anche se emozionata e preoccupata per il suo debutto all’Ariston, la giornalista Rai ha spiegato l’importanza di “non dimenticare ma accarezzare le ferite. Io dovrei ricordare quelle ferite, quello che sta succedendo e che è successo, ma ricordare anche come si può vivere con questa ferita”. E a proposito dell’assenza del pubblico ha aggiunto: “Sono abituata a non avere il pubblico, voi soffrite molto. Io sono spesso sola davanti alla telecamera e mi sono abituata. Credo che questo Sanremo ci abbia fatto sentire che c’è un’Italia che ci sta guardando, che lotta, che si batte con la voglia e il coraggio di farcela e di uscire. Credo di essere qui per questo”.

Achille Lauro e l’ultimo “quadro” al Festival

Dopo lo straordinario “quadro” della quarta serata con Fiorello e Boss Doms, Achille Lauro chiude i suoi dipinti musicali sulle note della sua C’est la vie e “un omaggio all’orchestra classica che spero vi piacerà” ha detto incontrando la stampa. “Non so se siamo stati all’altezza, ma faccio mie le parole di Elodie: anche se non lo fossimo stati, sono onorato di essere stato preso in considerazione”.

La sfida finale per i 26 Big

Protagonista della serata è sempre la musica con la sfida finale per i 26 Big. Anche se la sala stampa ha votato Colapesce/Dimartino, dopo quattro serate è ancora Ermal Meta in testa alle preferenze. Nell’ultima serata sarà il pubblico a casa con il televoto a valutare le esibizioni dei Campioni – per votare dal telefono fisso bisogna digitare 894.001 e seguire le indicazioni dell’operatore, oppure inviare un sms al 475.475.1 con il codice dell’artista. Si hanno a disposizione un massimo di 5 voti e il costo massimo per ogni voto è di 51 centesimi. Il risultato dei voti determinerà una classifica generale. I primi tre classificati verranno poi rivotati da tutte e tre le giurie (34% televoto, 33% sala stampa, 33% giuria demoscopica) per decretare il vincitore assoluto.

Ecco l’ordine di uscita dei 26 artisti





