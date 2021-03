Sanremo 2021, le pagelle della quarta serata

Pubblicità

Pubblicità

I voti alle esibizioni dei 26 big e delle quattro Nuove proposte nella quarta serata del Festival

Le pagelle: prima serata – seconda serata – terza serata – I testi delle canzoni – La quarta serata

Annalisa

Dieci

(agf) Brava, precisa, inappuntabile, tecnicamente ineccepibile. Ma con una canzone ancora troppo mainstream per il 2021. Il che la porterà alta in classifica ma non nella memoria. 7 per la voce, 6 alla canzone

Aiello

Ora

(agf) Canta il suo “pop alla Aiello” con una passione, una potenza, una forza invidiabile. Controlla poco l’intonazione, ma il pezzo non è male

7 1/2

Maneskin

Zitti e buoni

(ansa) Siano benedetti i Maneskin, la loro gioventù, la forza che mettono nella musica in cui credono e l’amore per il rock

10

Noemi

Glicine

(agf) Quella di Noemi è una bella canzone, non facile da cantare, e lei è impossibile da non amare, appassionata, meravigliosamente ruvida e dolce

7 1/2

Orietta Berti

Quando ti sei innamorato

(ansa) Orietta Berti fa Orietta Berti, senza tradire se stessa e il suo pubblico. Non è vintage, non è revival, non è altro che se stessa con la sua voce, perfetta, e la sua musica di sempre

6

Colapesce/Dimartino

Musica leggerissima

(agf)

Pop colorato con i pennarelli, un disegno da completare seguendo i puntini che Colapesce e Dimartino seminano nella canzone. Alla fine è un bel gioco

7

Max Gazzè

Il farmacista

(agf) Arte, follia, un pizzico di gioioso surrealismo: Gazzè non perde l’occasione per volare nel suo altrove creativo, anche sul palco del festival

8

Willie Peyote

Mai dire mai (La locura)

(fotogramma) L’unico pezzo in cui l’attualità entra dritta nel cuore del pop è quello di Willie Peyote. C’è il rap e il ritornellone, un testo ironico e rabbioso. Non sarà un capolavoro, ma di certo è una delle cose migliori da ascoltare in questo Festival

8

Malika Ayane

Ti piaci così

(ansa) Canta e riempie l’aria con la sua voce e un ritornello bello da cantare e ascoltare. Superpop, nel migliore senso del termine

8

La Rappresentante di Lista

Amare

(ansa) Una bella canzone cantata con estrema convinzione e personalità e arrangiata con originalità usando molto bene l’orchestra

9 1/2

Madame

Voce

(ansa) Altro che musica leggera. Madame presenta un brano che guarda in avanti, con intelligenza e complessità, fascino e mistero, inquietante e appassionato

10

Arisa

Potevi fare di più

(ansa) Il miglior D’Alessio per un’ottima Arisa. Ma nel contesto di questa edizione del festival è purissima ed elegante retroguardia

5 1/2

Coma_Cose

Fiamme negli occhi

(ansa) Da cantare, in macchina, a tutto volume, magari in una strada assolata, per celebrare l’amore e l’arte del pop che non ha tempo. Semplicissima e perfetta

9

Fasma

Parlami

(ansa)

L’autotune è uno strumento che può essere usato bene e Fasma lo fa, dimostrando che anche la trap può essere trasformata in canzone

7

Lo Stato Sociale

Combat Pop

(ansa)

La musica è anche sanissimo divertimento, intelligente, casinaro. E loro, con giochi e magie, risvegliano il pubblico che si era addormentato, confermandosi una band, anzi un collettivo, creativo e impossibile da imbrigliare

8 1/2

Francesca Michielin / Fedez

Chiamami per nome

(agf)

C’è tra i due una buona alchimia, nessuno è ospite dell’altro, se la cavano bene in un festival in cui c’è però di meglio

6 1/2

Irama

La genesi del tuo colore

La canzone non è male, soprattutto al secondo ascolto: l’attacco con l’harmonizer, il sapore elettropop, e una bella interpretazione, anche se in prova

7

Extraliscio feat. Davide Toffolo

Bianca luce nera

(ansa)

Una dose di sana follia pervade il tentativo di contaminare più generi, stili, linguaggi fatto dagli Extraliscio con Toffolo. E’ un altro modo per scardinare Sanremo. Ben fatto

7

Ghemon

Momento perfetto

(ansa)

Un Momento perfetto che fa brillare Ghemon, con una canzone raffinatissima e solare

9

Francesco Renga

Quando trovo te

(agf)

Dopo un primo tentativo complicato, con il secondo si riprende. Ma la canzone non è all’altezza della sua storia

5 1/2

Gio Evan

(agf)

Arnica

Non colpisce, nonostante la sua storia, nonostante le buone intenzioni, nonostante lui sia per molti versi un personaggio notevole

5

Ermal Meta

Un milione di cose da dirti

(ansa)

C’è un modo di mettere in sintonia la canzone d’autore e il pop, parlando un linguaggio popolare e al tempo stesso toccando le corde migliori della musica e del cuore? È quello di Ermal Meta

8

Bugo

E invece si

(ansa)

Si riprende, affrontando con maggiore concentrazione e impegno, il palco e la canzone. E il risultato è decisamente migliore

6

Fulminacci

Santa Marinella

(ansa)

Scrive bene, canta con misura, senza strafare, senza esagerare, dimostrando maturità e bravura

7 1/2

Gaia

Cuore amaro

(agf)

Gaia ha talento e stile, e la canzone ha le carte in regola per finire in playlist e radio. Non le mancherà il successo, ma potrebbe volare più in alto

6

Random

Torno a te

(agf)

Una volta superato l’effetto del “già sentito” che sfortunatamente domina la canzone, il pezzo suona bene e la simpatia di Random fa il resto

6

Nuove proposte

Davide Shorty

Regina

(agf) Pezzo scritto benissimo, arrangiato benissimo e cantato benissimo

9

Folcast

Scopriti

(agf) Uno dei pezzi più belli di tutto il Festival, cantato da Folcast in maniera magistrale

9 1/2

Gaudiano

Polvere da sparo

(ansa) Non all’altezza degli altri tre, ma pur sempre bravo e dotato di un pizzico di personalità sulla quale può crescere

7

Wrongonyou

Lezioni di volo

(ansa) Canzone che permette a Wrongonyou di mettere in sintonia una nuova vena pop con la sua anima più oscura, e di cantare davvero molto, ma molto bene

9





Go to Source

Tweet Share Pinterest