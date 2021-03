Sanremo 2021: l’indie è il nuovo mainstream?

Pubblicità

Un tempo gli artisti cosiddetti ‘alternativi’ erano una sorta di quota rosa, concessa proprio perché si doveva fare, ma nessuno si aspettava che potessero minimamente incidere sulle economie di un festival, un mondo lontanissimo dalla realtà. Così ecco i Subsonica che nel 2000 arrivano penultimi ma poi entrano, con il loro album di inediti, direttamente al primo posto della classifica; i Negramaro che nel 2005 non arrivano neppure alla seconda serata; Elio e le Storie Tese che nel 1996, pur vincendo il Festival , vengono poi piazzati al secondo posto – è uno dei tanti ‘misteri’ italiani – e vale la pena di citare anche un certo Vasco Rossi che, con Vita spericolata, nel 1983 arriva penultimo portando per la prima volta, a un Festival pudibondo e bacchettone (quell’anno c’è pure Fra Cionfoli!), lo spirito del rock’n’roll (non usiamo scientemente il termine ‘trasgressivo’ perché ormai, abusato in tutti i modi, ha perso ogni significato).

Come poteva succedere? Due probabilmente i fattori principali: uno scollamento generazionale da un lato e, dall’altro, i direttori artistici delle case discografiche e del Festival, allora potentissimi, che avevano già deciso che il paese reale non potesse andare oltre la canzonetta. Proprio come cantava un altro grandissimo ‘marginale’ che diventa superpopolare – Franco Battiato – nell’immortale Up Patriots to Arms: “Mandiamoli in pensione i direttori artistici/ Gli addetti alla cultura/ E non è colpa mia se esistono spettacoli/ Con fumi e raggi laser”.

E così, per anni percorsi da fiumi di banalità, il monopolio resta in mano ai soliti (più o meno) noti con, appunto, qualche quota ‘indie’ destinata inevitabilmente agli ultimi posti, dai Marlene Kuntz ai Bluvertigo, dai Perturbazione ai Marta sui Tubi, dai Bloody Beetroots agli Almamgretta, da Motta agli Zen Circus, per non fare che qualche nome. Tanto che nel 2009 gli Afterhours di Manuel Agnelli decidono di porre il problema partecipando al Festival condotto da Paolo Bonolis (che, a onor del vero, li spalleggia moltissimo) con una canzone intitolata proprio Il paese è reale: “Adesso fa qualcosa che serva/ Che è anche per te se il tuo paese è una merda/ C’è una strada in mezzo al niente/ Piena e vuota della gente/ E non porta fino a casa/ Se non ci vai tu/ Io voglio far qualcosa che serva/ Dir la verità è un atto d’amore/ Fatto per la nostra rabbia che muore”, dice.

È l’inizio di un progetto che, partendo dal palco del Teatro Ariston mira a coinvolgere, in una serie di concerti, buona parte della scena indie italiana usando appunto Sanremo come cassa di risonanza. Un progetto in cui Agnelli si impegna da sempre, come cominciò a far con il suo controfestival indie, il Tora! Tora!, portato avanti dal 2001 al 2005 per giungere, appunto, a Il paese è reale (poi culminato con un dvd allegato a XL, il mensile di Repubblica dedicato ai giovani che metteva insieme il meglio delle band indipendenti), fino a un’altra iniziativa analoga chiamata Hai paura del buio? che prevedeva una serie di live nelle principali città italiane. Anche la scelta di andare a X Factor era stata meditata a partire da quell’intenzione: “Ci vado per questo motivo: parlare di un mondo che esiste ma di cui solitamente non si parla in televisione”, ci aveva detto Agnelli in anteprima. Era il 2016: sembra poco ma è tantissimo e Manuel Agnelli, che adesso tutti adorano, a quei tempi era considerato un artista di nicchia, una specie di Don Chisciotte sempre a far battaglie contro i mulini a vento, trattato con una certa sufficienza e una pacca sulla spalla della serie ‘bravo, bravo, ma lascia fare a chi sa veramente cos’è il business’. Criticatissimo, contemporanemente, dal mondo ‘indie’, che lo considera un venduto. Oggi, però, possiamo dire che ha fatto la scelta giusta: adesso nessuno può più permettersi di dargli una pacca sulla spalla e non c’è dubbio che la sua linea, legata alla qualità, l’abbia portata avanti costantemente, contribuendo non poco al rinnovamento.

Ma cosa significa ‘indie’? Il termine arriva dagli Stati Uniti, da ‘independent’, ‘indipendente’, e indica quegli artisti che rifiutano la logica dei colossi della discografia per cui gli artisti messi sotto contratto vengono plasmati per il mercato, edulcorandone la proposta musicale iniziale e personale. Chi decide, o è costretto a restare indipendente, perché secondo i direttori artistici (sempre loro) non è appetibile per il grande pubblico, fa una scelta di campo: la qualità al posto della quantità. Da qui nasce anche l’eterno dibattito: andare o non andare a Sanremo? L’epoca della seconda generazione indie, quella successiva agli anni Novanta di C.S.I., Afterhours, Marlene Kuntz e Subsonica, genererà un dibattito interno spesso autolesionista, tra oltranzisti e possibilisti (anni Zero, con Il Teatro degli Orrori, Luci della Centrale Elettrica, Tre Allegri Ragazzi Morti, Zen Circus, Baustelle e molti altri, buona parte dei quali ormai scomparsi).

Col tempo quell’assoluta intransigenza si sfuma, a poco a poco le posizioni si modificano e ci si rende conto che in alcuni casi, vedi Subsonica e Afterhours, le cose possono funzionare senza intaccare la propria idea creativa. Intanto gli anni scorrono e nasce anche una nuova scena indipendente dalle caratteristiche molto diverse: non ha più nel rock il suo riferimento musicale principale e della politica o dell’impegno sociale non gli frega nulla. Più o meno contemporaneamente l’hip hop, che in Italia era sempre rimasto un fenomeno di nicchia, diventa sempre più importante, espressione di un mondo che prima di allora non aveva o quasi rappresentanza: quello delle periferie sottoproletarie, arrabbiate ma non più anch’esse politicizzate, dopo l’impegno delle prime ‘posse’, dai 99 Posse agli Assalti Frontali fino a Isola Posse, di cui faceva parte anche Neffa che abbiamo rivisto a Sanremo dopo una lunga lontananza dalle scene.

Sanremo 2021, terza serata: le cover e i duetti. Negramaro ricordano Dalla. Fiorello ironizza su Zingaretti di Silvia Fumarola 04 Marzo 2021

Entrambi quei mondi, grazie alle nuove tecnologie che si vanno imponendo, non hanno più bisogno delle case discografiche.

Quando se ne rendono conto, il sistema major implode: le nuove realtà si affermano e arrivano a cambiare il paradigma consolidato dell’industria discografica colonizzando l’immaginario e le preferenze delle nuove generazioni. Adesso, semplicemente, si scopre che dell’industria discografica si può fare a meno, smontando anche l’idea che sia necessario un album (e le grandi spese un tempo necessarie a produrlo) per andare in tour. Ora contano le visualizzazioni su Internet e i dischi si fanno in casa. A questo punto cambia tutto: i media tradizionali vengono scavalcati, i famosi direttori artistici non contano più niente o quasi perché non sono più loro a scoprire i talenti. E poi scoppia la pandemia e le cose subiscono una nuova deviazione, mettendo in crisi l’intero mondo dello spettacolo e soprattutto quello che sopravvive facendo musica dal vivo, il suo cuore pulsante; ma questo è un altro discorso che però deve essere assolutamente affrontato e che uno dei gruppi più intelligenti degli ultimi anni, Lo Stato Sociale, ha portato sul palco dell’Ariston.

Lo Stato Sociale con Francesco Pannofino e Emanuela Fanelli (ansa)

Quel palco che nel 2021 si mostra completamente rinnovato. Sì, perché il Festival di Sanremo stavolta ha la quota più ampia mai vista di artisti che provengono proprio dal mondo delle etichette indipendenti: una vera rivoluzione. Qualcosa che fino a pochi anni fa non si sarebbe potuto immaginare. Ma è il Festival che ha cambiato pelle o è stato l’indie rock? E cosa vuol dire, oggi, essere indie? Rispondeva qualche anno fa Lo Stato Sociale: “Arriva da solo col chitarrino, chiede 3.000 euro: vuol dire che è bravo”. Ma ormai tutto va alla velocità della luce e anche l’intro del brano che diceva “sono così indie che il blog è fuori moda (fuori moda!)/ Sono così indie che Flickr è fuori moda (out!)” andrebbe inevitabilmente aggiornata con Instagram, ma è già quasi fuori moda pure questo, o con TikTok ma, soprattutto, Clubhouse, che se non ce l’hai sei un ‘poraccio’.

Bugo con I Pinguini Tattici Nucleari (ansa)

Sì, questo è (finalmente) l’anno della Sanremo indie. Un fatto talmente evidente che nessuno se n’è accorto. Semplicemente perché tutto o quasi è ormai indie o rap o, per dirla con più accuratezza, trap. E quindi la rivoluzione tanto auspicata è avvenuta senza che ce ne rendessimo conto. E così il ‘grande pubblico’ (sempre quello del ‘Paese reale’) non sa che il primo album di Bugo risale al 2000 e la sua voce è sempre quella, roca, imperfetta, lo-fi e tanto amata de La prima gratta (il debutto pubblicato per le etichette indipendenti unite Bar La Muerte e Snowdonia) con canzoni-culto come Spermatozoi e che il suo album-capolavoro, Sentimento Westernato, è del 2001, e contiene pezzi immortali (ascoltateli!) come Pepe nel culo e Son drogato di lavoro. Sono canzoni così intense che, che sul palco dell’Ariston, avrebbe potuto lasciare da parte Un’avventura di Lucio Battisti e ricantare se stesso, per esempio quella perla di poesia che è Sei bella come il dì. Del resto chi l’avrebbe mai detto che uno dei rappresenti dell’indie più estremo e oltranzista, che pubblicava questo disco per la Wallace Records di Mirko Spino, un giorno di vent’anni dopo sarebbe arrivato all’Ariston, e per ben due volte di seguito, la prima delle quali creando anche un discreto casino con Morgan (pirata e matto da legare come nel film di Karel Reisz e che quest’anno avrebbe meritato di esserci).

Insomma, chi ha divorato chi? È l’indie che si è preso il Festival o è il Festival che si è preso l’indie?

Un Festival in cui c’è Fulminacci alla batteria, accompagnato dalla tromba di Roy Paci (uno che ha suonato con Manu Chao) e dall’ineffabile comico romano Valerio Lundini (che di sicuro s’è invetato la trasmissione più indie della Rai, Una pezza di Lundini: bellissima!) con, a dirigere l’orchestra, il maestro Rodrigo D’Erasmo, l’infaticabile compagno di avventure di Manuel Agnelli. Tutto molto alternativo anche se – o forse proprio per questo – cantano Io penso positivo di Jovanotti. Piccolo colpo di scena: Lundini reinterpreta la storica ‘tirata’ di Madre Teresa allungandola ulteriormente e finendo con uno scaramantico ‘pandemia’.

Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci (agf)

E cosa può significare quando Francesco Renga chiama con sé Casadilego? Coppia impossibile sulla carta: lui abbandonò gli alternativi Timoria optando per una carriera più pop, lei è la Billie Eilish italiana – capelli verdi e quindi ‘un sacco alternativa’ – anche se è nata a X Factor. Però cantano Una ragione di più di Ornella Vanoni, bella ma che di alternativo non ha nulla.

Francesco renga e Casadilego (agf)

E cosa significano Fedez (uno non proprio indie) e Francesca Michielin (anche lei uscita da X Factor) che interpretano un medley intitolato E allora felicità, dove partendo da Calcutta (l’huber-indie storto, stralunato e ‘sporco’ per definizione: e infatti a Sanremo anche se no c’è, appunto, ‘aleggia’) passano a Daniele Silvestri fino ad arrivare a Felicità di Al Bano e Romina (cantata però in modo severo e marziale) per concludere con i Jalisse: un vero ma significativo delirio.

Francesca Michielin e Fedez (ansa)

Che dire, poi, di Gigi D’Alessio, fuori gara, che con Guagliune sdogana la trap ‘made in Naples’ con Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay con Dong, in faccia degli occhiali che piacerebbero a Elton John , che inizia alla grande: “Molto piacere, sono Enzo Dong, simmo ‘e guagliune ca nun teneno paura d”a vita”? Praticamente un’istantanea.

E Irama – in gara ancora con la registrazione delle prove perché purtroppo si trova in quarantena – che canta una rispettosissima cover di Cyrano di Francesco Guccini, con l’intro registrata ad hoc dal ‘maestrone’, ad aprire la canzone? Una bella cosa in cui il giovane non ‘impegnato’, come si diceva una volta, rifà uno dei cantautori che hanno costruito la storia della musica da ‘non consumare’ (sempre come si diceva un tempo).

Damiano dei Måneskin con Manuel Agnelli degli Afterhours (agf)

Poi arriva il grande momento ed è quello in cui invece tutto torna: i Måneskin con Manuel Agnelli a reinterpretare Amandoti dei CCCP – Fedeli alla Linea. Inizia a cantare Damiano, poi la seconda strofa va a Manuel, e poco dopo il brano esplode con una delle cose più rock probabilmente mai sentite a Sanremo, per poi ritornare, nel finale, a un pianissimo, delicato e sensuale con i volti di Manuel e Damiano che si sfiorano e un gran finale strumentale. Se ci fosse un pubblico, in sala, sarebbe ammutolito. Quello di Sanremo, poi. Ecco, è probabilmente questo il momento in cui tutto torna e davvero si saldano tre generazioni di rock; questo è ciò che non ci aspetteremmo di vedere a Sanremo e quindi la colonizzazione ‘alternativa’ dello spazio musicale più importante in Italia, almeno dal punto di vista mediatico, in questo caso ha funzionato. Niente male anche il fatto che i ragazzi della band abbiano regalato il consueto mazzo di fiori a Manuel (probabilmente vestito con l’uniforme di una delle arti marziali da lui praticate), così come ha fatto Francesca Michielin con Fedez: un piccolo gesto di cortesia e in realtà femminista, anche se potrebbe sembrare il contrario. Un gesto indie. Da notare che il testo dell’inedito dei Måneskin, Zitti e buoni, un tempo avrebbe innescato una serie infinita di polemiche ma stavolta, no, nessuno si è accorto di niente. Ed è un bene. O ci siamo evoluti, o siamo tutti troppo stanchi. Cose tipo “in casa mia non c’è Dio”, “vi conviene toccarvi i coglioni/ vi conviene stare zitti e buoni”, “qui la gente è strana, tipo spacciatori” o anche solo “scusa mamma se sto sempre fuori/ sono sempre fuori di testa ma diverso da loro”.

I Måneskin donano i fiori a Manuel Agnelli degli Afterhours

(ansa)

Ed è decisamente ‘indie’ Lo Stato Sociale (con Amadeus che presenterà uno dei componenti pronunciando il cognome Càzzola, invece che Cazzòla, e non aggiungiamo altro se non che lo spirito di Tognazzi sta certamente ridendo da lassù). In un ideale passaggio di testimone ‘demenziale’ iniziano citando gli Skiantos: “Genere, ragazzi, genere!”, che oggi acquista pure un nuovo significato (in origine era puro slang da 1977 bolognese e apriva MONOtono, il loro primo album) perché oggi il ‘genere’ è tema caldo, anzi caldissimo. Subito dopo citano i Clash che riecheggiano nel titolo Combat Pop (Combat Rock è stato il loro ultimo vero disco, poi ce n’è stato un altro ma non vale). La confusione è notevole, tra una presa in giro dei conduttori (“Ormai solo Amadeus ha un profilo di coppia”) al rock e al pop edulcorati (“questo è combat pop/ mica rock’n’roll/ nella vita si può anche dire di no/ alle canzoni d’amore/ alle hit di stile/ alle hit del mese”) e pure alla trap (“il tatuaggio sul collo/ ce l’ha anche mio nonno”). Sembrano dementi, tra travestimenti freak con spinellone, peace & love stile Lennon con tanto di cartello con la scritta War Is Over e – sorpresa – con Lodo che sbuca solo alla fine uscendo da uno scatolone. Sembrano dementi ma la verità è che, proprio come gli Skiantos, fanno sul serio: è un’operazione molto intelligente di ‘delodizzazione’ volta a spostare l’attenzione dal componente del gruppo che i media avevano deciso fosse il ‘frontman’.

Lodo e Bebo de Lo Stato Sociale (ansa)

Ma Lo Stato Sociale è davvero diverso e sembra davvero avere gli anticorpi per impedire di finire come i Thegiornalisti (o come il Pd): tutti a turno cantano, ballano, suonano, non se la ‘tirano’ e sono davvero simpatici. Fanno politica senza fare retorica e lo dimostrano con atti concreti, come quello di reinterpretare (in giacca e cravatta e per niente demenziali), uno dei pezzi più belli degli Afterhours, Non è per sempre. Qui canta Enrico ‘Carota’ Roberto mentre Lodo, Emanuela Fanelli, Bebo e altri lavoratori dello Spettacolo recitano un impressionante rosario di nomi di locali e festival definitivamente chiusi o temporaneamente sospesi in questo periodo terribile: “Oltre 10mila persone che non lavorano più da un anno. Ma i nostri fiori non sono ancora rovinati e continueremo a camminare domandando”, chiudono Lo Stato Sociale, citando ancora la canzone degli Afterhours. È un momento che fa venire le lacrime agli occhi e che fa notizia: oggi tutti i telegiornali ne parlano. E questa è davvero una cosa ‘indie’.

Willie Peyote con Samuele Bersani (ansa)

Sarebbero tantissimi i protagonisti di questa edizione di Sanremo da citare, naturalmente. Per esempio Willie Peyote che, insieme a Samuele Bersani, reinterpretando uno dei brani più amati di quest’ultimo, Giudizi universali, offre un momento di dolcezza e di poesia che non ha bisogno di effetti speciali; semplicemente, è capace di scaldare dentro e in questo teatro vuoto sappiamo quanto ce ne sia bisogno.

Ghemon con i Neri per Caso (ansa)

Ghemon è con i Neri per Caso che scelgono un medley che va da Le ragazze, brano con il quale vinsero nella sezione Nuove proste del Festival di Sanremo del 1995, a La canzone del sole (ancora Battisti), omaggiando il mondo femminile in modo delizioso.

La Rassentante di Lista con Donatella Rettore (ansa)

La Rappresentante di Lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina) colpisce per la bravura di Veronica nel cantare Splendido splendente con due coriste attaccate per i lunghi capelli, in stile Marina Abramovic, con la stessa forza della vera Donatella Rettore, che arriva in persona a chiudere. Si capisce che ne sentiremo parlare.

Madame (ansa)

E poi Madame, 19 anni, che sceglie qualcosa di davvero non scontato come Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano: peccato non abbia portato con sé l’amico Rosa Chemical che, insieme a lei, rappresenta una delle novità più interessanti della trap italiana.

I Coma_Cose con Alberto Radius (ansa)

I Coma_Cose con Alberto Radius, enorme chitarrista che ha suonato a lungo con la Formula 3, il gruppo che ha accompagnato per anni Lucio Battisti, interpretano proprio Il mio canto libero (e siamo a tre cover di Battisti: come mai non c’è neanche un De André?): è un duetto bellissimo che si arricchisce nel dialogo reale uomo/donna. Un esempio di cover che ha un senso e che fa ben sperare per il gruppo, visto che il piazzamento all’ultimo posto – come è avvenuto per loro nella classifica parziale – di solito è di buon augurio.

Dimartino con Colapesce (ansa)

Colapesce e Dimartino: la tenerezza, e la commozione, vera. Due siciliani che reinterpretano Povera Patria di un altro siciliano, Franco Battiato: una scelta importante, una canzone fatta di dolore per questo Paese che sembra così bravo a farsi del male da solo e tuttavia piena di speranza, con la voce di Battiato – la sua, l’originale – che nel finale canta “la primavera intanto tarda ad arrivare”.

Max Gazzè e Daniele Silvestri (ansa)

E, naturalmente, Max Gazzè con Daniele Silvestri che interpretano Del mondo dei C.S.I. (il Consorzio Suonatori Indipendenti) offrendone una versione mistica e spaziale, un esempio di cosa può accadere a Sanremo ma che è ancora una rarità: fare sperimentazione. Magnifica.

Non c’è dubbio, però. Se vincessero loro, sarebbe la cosa più più indie fra tutte. Un nome: Extraliscio. Mettono insieme i re della balera, Moreno ‘Il Biondo’ Conficconi e Mauro Ferrara con lo sperimentatore noise-punk Mirco Mariani e il pioniere dell’indie, Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Ovvero coloro che, creando l’etichetta discografica La Tempesta negli anni 90, hanno dato vita al più importante network di produzioni indipendenti degli ultimi tempi. Mondi che sembrerebbero fatti per collidere e che invece funzionano perfettamente con una canzone bellissima, Bianca luce nera. Tutto è un ossimoro, qui, a partire dal titolo del brano per arrivare al ‘Ragazzo Morto’, ma ‘Allegro’, Davide Toffolo, oltretutto vestito elegantemente in gara, per finire con il liscio che incontra il punk (punk da balera appunto, anche se qui ci sono precursori illustri come i CCCP già citati in questa serata, anche se in quel caso la valenza era provocatoria). E così, vai col theremin! L’esibizione della prima sera iniziava infatti con questo bizzarro strumento a sfioramento assai difficile da suonare aprendo scenograficamente le danze: Mirco Mariani, con doppi occhiali (un paio da saldatore in stile Ranxerox), Toffolo mascherato da teschio, l’azzimatissimo Mauro Ferrara e il meraviglioso Moreno ‘Il Biondo’: due vere icone della Romagna (nostra), tanto che ogni orchestra ai tempi dil loro massimo fulgore, per imitarli metteva nel gruppo un biondo e un bruno!

Extraliscio (fotogramma)

L’apoteosi, però, è stata proprio nel giorno delle cover, in cui hanno aperto con un altro strumento assurdo, il trautonium, suonato da Peter Pichler, uno dei pochi al mondo in grado di farlo, venuto appositamente a Sanremo. È il momento del Medley Rosamunda: si inizia con Romagna mia, segue Casatchok, il ballo della steppa, e gran finale con appunto Rosamunda. Apre a conquistar la rossa primavera, l’Alain Deon della balera, il bruno Mauro mentre Mirco, in abbacinante rosso lo spinge per disturbarlo mentre canta e poi fa ruotare scenograficamente la sua chitarra come fosse l’ago di uno bussola impazzita. Intanto due ballerini maschi danzano insieme come in Salò di Pasolini. Il finale è da togliere il respiro: se ci fosse qualcuno in sala in questo momento starebbe ballando. Toffolo per l’occasione ha messo la sua solita maschera da teschio ma su un occhio ha una benda d’oro. Alla fine della serata sono al terzo posto e, a questo punto, quello che sembrava impossibile, e cioè che possano vincere Sanremo, è a portata di mano. E quando, ascoltandola di nuovo, ci si potrà rendere conto della bellezza di Bianca luce nera, il loro inedito, la possibilità sarà ancora più concreta. Una sfida impossibile quella dei Leningrad Cowboys della Romagna (qui i rimandi cinematografici si sprecano anche perché fanno capolino dal film di Elisabetta Sgarbi da cui tutto è iniziato: Punk da balera – Si ballerà finché entra la luce dell’alba). La dimostrazioneche non bisogna aver paura di camminare anche “Se perdo la tua luce bianca/ Se perdo la tua luce nera”, come dice il brano e chissà se c’è anche un riferimento a White Light White Heat dei Velvet Underground. Una dicotomia fatta anche di voci che entrano nel cervello. Ma chi è il bianco e chi è il nero in questa canzone? Diceva Davide Toffolo: “Io ero convinto di essere il nero ma adesso non ne sono più molto sicuro”. Il liscio è il nuovo indie? O è il punk il nuovo liscio?

In questa strana Sanremo, in cui tutto sembra possibile, alla fine la domanda dunque è: ma ha vinto l’indie o ha vinto Sanremo? Sarebbe bello se a rispondere foste voi.





