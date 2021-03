Sanremo 2021, Noemi al posto di Irama stasera: positivo all’antigenico membro dello staff

Doccia fredda per Irama, alla vigilia della 71esima edizione del Festival di Sanremo, che dovrà rinunciare alla gara dopo che il tampone antigenico di uno dei componenti del suo staff è risultato positivo.

Sanremo, Irama: “Al Festival una canzone con due anime. Per ballare e emozionarsi” di Ernesto Assante 19 Febbraio 2021

Il cantante, che avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Ariston stasera con il brano La genesi del tuo colore, è stato a sua volta sottoposto a tampone molecolare di verifica. In attesa del risultato, la sua esibizione è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto – tra i 13 Campioni stasera in scena – si esibirà Noemi, come comunicato dalla Rai.

Sanremo 2021, si parte: ecco il programma della cinque giorni della canzone 02 Marzo 2021

Irama e lo staff hanno seguito finora, oltre al protocollo Rai anche quello imposto dalla Fimi a tutti i cantanti di etichette associate (Irama è nella scuderia Warner), per cui lui e il suo staff hanno consumato tutti i pasti nelle rispettive stanze d’albergo e l’artista ha concesso interviste solo su Zoom. Ieri Noemi aveva postato su Instagram il messaggio: “Non vedo lora di farvi sentire Glicine” quel momento è arrivato prima del previsto.