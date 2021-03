Sanremo 2021: quarta serata, tutti i cantanti in pista. Finalissima Nuove proposte, stasera il vincitore

Pubblicità

Dopo il giro di boa della serata delle cover il Festival 2021 si avvia verso la conclusione. Tornano in pista tutti i 26 Big con le canzoni in gara ma l’Ariston proclama già stasera il suo primo vincitore: si gioca la finalissima delle Nuove proposte, protagonisti Davide Shorty (Regina), Folcast (Scopriti), Gaudiano (Polvere da sparo) e Wrongonyou (Lezioni di volo). Farà loro da madrina la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. A coronare la gara arriva Mahmood, simbolo di Sanremo Giovani e vincitore del Festival del 2019.

Sanremo 2021, la scaletta e gli ospiti della quarta serata 05 Marzo 2021

Tra gli ospiti anche Alessandra Amoroso che si esibirà con Matilde Gioli. Mentre la co-conduttrice per una sera è la giornalista Barbara Palombelli che annuncia un monologo dedicato alle donne. Mentre salta la partecipazione, in calendario per la finale di sabato, di Simona Ventura, risultata positiva al covid.

Sanremo, Palombelli: “Festival attira polemiche come una calamita, sono abituata”

Per quel che riguarda le giurie, le Nuove proposte vengono votate da Giuria demoscopica, dalla giuria della Sala stampa e dal pubblico con il televoto. I Big verranno votati dalla giuria della Sala stampa e la media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica.





