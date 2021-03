Sanremo 2021, si parte: ecco il programma della cinque giorni della canzone

Pubblicità

La più attesa gara canora d’Italia, giunta alla 71esima edizione, diventa anche la più attesa di sempre a causa della pandemia. Riflettori dei media dunque più che puntati sul più anomalo Festival di Sanremo, quest’anno senza pubblico in sala, con rigorosi propocolli per prevenire i contagi, tamponi continui e lamentele di ristoratori, estetisti e parrucchieri. I fiori appassiscono, restando invenduti? No. Il direttore artistico e conduttore Amadeus, Che, seguendo il motto più amato da chi fa spettacolo, è sempre lo stesso: the show must go on, lo show deve andare avanti. Si continua, nonostante tutto, perché c’è bisogno di sorridere. E così sarà, da stasera, martedì 2, fino a sabato 6 marzo. Cinque serate in cui la musica che arriva dalla nicchia e dalla gavetta, con nomi inediti per buona parte mai arrivati prima nella Città dei fiori, torna a essere centrale.

Tra campioni, esordienti, superospiti, cover, duetti e siparietti particolari, ecco cosa vedremo serata per serata al Teatro Ariston di Sanremo, in diretta, in prima serata, su Rai 1. Grandi protagoniste le 26 canzoni nuove di zecca, presentate sul palco dalla coppia composta da Amadeus e Fiorello che sarà quotidianamente affiancata da alcuni dei volti femminili più interessanti della nostra musica, cinema, moda e tv: Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli, Beatrice Venezi, Serena Rossi e Simona Ventura.

Prima serata, martedì 2 marzo: l’apertura

In scena arrivamo i 13 Campioni di questa edizione: Aiello, Annalisa, Arisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Måneskin, Max Gazzè con la Trifluoperazina Monstery Band che canteranno le loro nuove, 13 canzoni. L’anticipo, invece, riguarda metà delle Nuove proposte, ovvero quattro delle otto totali: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano. I voti verranno dati dalla Giuria Demoscopica che, sommati, produrranno una classifica temporanea, e dalla Giuria della Sala Stampa con il pubblico, collegato tramite Televoto: le prime due Nuove proposte classificate avranno accesso alla quarta serata mentre le restanti due saranno immediatamente eliminate dalla gara. Ospiti Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Diodato, Loredana Bertè, Alessia Bonari e la Banda della Polizia di Stato con Stefano Di Battista.

Seconda serata, mercoledì 3 marzo

Nella seconda serata si esibiranno l’altra metà dei 26 Campioni, ovvero i rimanenti 13 cantanti: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willie Peyote che verranno votati dalla Giuria Demoscopica. Al termine della votazione sarà stilata la classifica provvisoria che si sommerà a quella dei 13 artisti in gara giudicati nella prima serata. Sul palco, anche le altre quattro Nuove proposte: Davide Shorty, Dellai, Wrongonyou e Greta Zuccoli. Achille Lauro sarà la star della cinque giorni con la presentazione di un quadro diverso ogni sera, mentre Elodie sarà accanto ad Amadeus. Ospiti Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe, Negramaro, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella.

Terza serata, giovedì 4 marzo

All’Ariston tornato tutti i 26 Campioni in gara ma stavolta con delle cover, cioè rifacimenti di brani altrui: si tratterà di pezzi amati dagli artisti in gara e non necessariamente parte della lunga storia di Sanremo. Anche queste esibizioni, però, saranno sottoposte a un giudizio: quello dei musicisti e dei coristi dell’orchestra del Festival. Per i Campioni in gara ci sarà la possibilità di farsi affiancare da una seconda voce, che sia italiana o straniera. Quali saranno i duetti? Li scopriremo presto. La classifica che verrà prodotta dalla terza serata andrà a sua volta a sommarsi a quelle delle due precedenti serate. Co-coduttrice, insieme ad Amadeus, la supermodella Vittoria Ceretti.

Quarta serata, venerdì 5 marzo

È arrivato il momento che ci dirà il nome del futuro Campione: la finale delle Nuove proposte. A votare le nuove leve della nostra canzone ci saranno la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa e il pubblico, sempre attraverso il Televoto. All’esito delle votazioni delle tre giurie verrà proclamato il vincitore. Non ultimi per importanza, si esibiranno i 26 Campioni con la votazione della Giuria della Sala Stampa che andrà a fare media con le percentuali di voto ottenute nelle precedenti classifiche. Il volto femminile accanto ad Amadeus sarà stavolta Barbara Palombelli, che ha preparato un’esibizione a sorpresa con Fiorello, e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

Quinta serata, sabato 6 marzo: la finale

Il Televoto ci dirà chi conquisterà il trofeo della 71esima edizione del Festival di Sanremo: durante la quinta serata, ovvero l’attesissima finale, protagonisti dell’Ariston saranno nuovamente i 26 Campioni. I primi tre classificati, avranno l’onere (e l’onore) di potersi esibire una seconda volta, per cercare un nuovo consenso del pubblico e delle giurie e salire sul rimo gradino del podio. Giuria Demoscopica, Giuria della Stampa e del pubblico tramite Televoto avranno il compito di dare corpo alla classifica finale. L’ultima serata del Festival vedrà in scena tre co-conduttrici: Ornella Vanoni, Serena Rossi e Simona Ventura insieme naturalmente ad Amadeus e Fiorello.





